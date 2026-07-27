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Kozan'da Polis Operasyonu: Patlayıcı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kozan'da Polis Operasyonu: Patlayıcı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Adana'nın Kozan ilçesinde son bir haftada yapılan denetimlerde kullanıma hazır 4 patlayıcı, ruhsatsız tüfekler ve uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalandı. Trafik denetimlerinde de çok sayıda araç trafikten men edildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerinin son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği denetimlerde kullanıma hazır 4 adet patlayıcı madde; ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan şüpheliler de yakalandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20-27 Temmuz tarihleri arasında ilçe genelinde 'Kozan'a Güven Uygulamaları' kapsamında denetimler gerçekleştirdi. 83 noktada 415 polisin görev aldığı denetimlerde, durdurulan bir araçta kullanıma hazır 4 parça patlayıcı madde, 3 ruhsatsız tüfek ve 19 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ise 28,75 gram ve 52 adet uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 1 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Hakkında 6 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi de yakalanarak, cezaevine konuldu.

15 ARAÇ İLE 10 MOTOSİKLET TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik denetimlerinde 5 araca modifiyeden işlem yapılırken, 69 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlaller nedeniyle idari para cezası uygulandı. Kurallara aykırı olduğu belirlenen 15 araç ile 10 motosiklet trafikten men edildi. Saygısızca araç kullanımı, yüksek sesle müzik ve abartı egzoz nedeniyle de 13 araca toplam 39 bin TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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