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Adana'da 3. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı Başladı

Adana'da 3. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı Başladı
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Adana'da 17-20 Ekim tarihlerinde düzenlenen 3. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı, katılımcılar ve sanatseverler için önemli bir platform olarak öne çıkıyor. Vali Köşger, fuarın dünya çapında bir etki yarattığını ve Adana'nın bu alandaki katkısını vurguladı.

Adana'da düzenlenen 3'üncü Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı, 17-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tespihçiler Çarşısı'nda düzenlenen lansmana, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye Tespihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Onursal Başkanı Nasır Fidan, oda başkanları, federasyon başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve tespihçiler katıldı.

'ADANA'NIN YAPTIĞI İŞE KENDİ RUHUNU KATTIĞINI GÖRÜYORUZ'

Tespih Fuarı'nın Adana'da düzenlenmesinin Adanalı tespih sanatkarlarının ve esnafının yapmış olduğu bir yenilik olduğunu vurgulayan Vali Köşger, "Adana'nın yaptığı işe kendi damgasını vurduğunu, kendi ruhunu ve esprisini kattığını görüyoruz dedi.

'TESPİH FUARI, GİDEREK DÜNYA ÇAPINDA BİR ETKİNLİĞE DÖNÜŞÜYOR'

Adana' da 17-20 Ekim tarihleri arasında hem Lezzet Festivali hem de Tesbih Fuarı'na ev sahipliği yapacağını belirten Köşger, iki etkinliği bir arada gerçekleştireceklerini duyurdu. Tespih fuarının giderek dünya çapında bir etkinliğe dönüştüğünü vurgulayan Köşger, "Adana Lezzet Festivali bu yıl, daha üst sınıfta, daha güzel katılımlarla, daha fazla tanınırlık ve yükselmiş standartlarla gerçekleşecek. İkisini bir arada gerçekleştireceğiz. Bir işin girişinin önemli olduğu kadar devam ettirilmesi de daha da önemlidir. Kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz ve gelecek yıl artık '4'üncü Tespih Fuarı' demeyeceğiz; 'Adana Geleneksel Tespih Fuarı' diyeceğizö dedi.

'TESPİH VE DOĞAL TAŞ SEVENLER İÇİN DEĞİL, SANATKARLAR İÇİN DE BÜYÜK BİR FIRSAT'

Lansmanda konuşan Türkiye Tespihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Onursal Başkanı Nasır Fidan şunları kaydetti

"Geleneksel el sanatlarımızı ve doğal taşların kadim güzelliğini tüm dünyaya tanıtma fırsatı bulduğumuz bu etkinlik, sektöre yön veren ustaları koleksiyoncuları ve meraklıları bir araya getiren önemli bir platform olmaya devam ediyor. Bu yılki fuar sadece tespih ve doğal taş severler için değil aynı zamanda bu alanda yeni ilhamlar arayan sanatkarlar için de büyük bir fırsat sunuyor. Yerli yabancı katılımcılarla birlikte tespih sanatını geleceğe taşımak ve doğal taşların büyülenecek dünyasında derinleşmek için sabırsızlanıyorum. Her geçen gün büyüyen bu ilgi hem geleneksel sanatlarımız, yaşatılması hem de doğal taşlarının değerinin daha iyi anlaşılması açısından bizi daha fazla motive ediyor.

Haber-Kamera Narin KAZAK ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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