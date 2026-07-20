Adana'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni düzenlendi

Adana'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, sosyal hizmetlerden faydalanan 25 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen şölen kapsamında çocuklar ve aileleri, müdürlük önünde toplanarak mehter takımı eşliğinde Ulu Cami'ye kadar yürüdü.

Burada edilen duanın ardından çocuklar bindikleri üstü açık otobüsle Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ne geçti.

Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Tunç, programda, hem çocukların hem de ailelerin mutluluklarını paylaşmaktan ve dini vecibelerini yerine getirmekten onur duyduklarını söyledi.

Programda Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya ve beraberindekiler, çocuklara altın ve bisiklet hediye etti.

Organizasyon kapsamında çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi, yemek programı yapıldı.

Etkinliğe kamu kurumlarının müdürleri de katıldı.