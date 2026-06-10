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Kırşehir'de ceza infaz personelinden oluşan koro konser verdi

Kırşehir'de ceza infaz personelinden oluşan koro konser verdi
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Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu personelinden oluşan 'Adaletten Nağmeler' korosu, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde 'Ceza İnfaz Personeli Günü' kapsamında Türk Halk Müziği konseri verdi. 29 korist ve 5 saz sanatçısı, Neşet Ertaş ve yöresel türkülerin yanı sıra Azerbaycan ve Kerkük eserlerini seslendirdi. Vali ve Cumhuriyet Başsavcısı da etkinlikte konuşma yaptı.

Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu personelinden oluşan "Adaletten Nağmeler" korosu konser verdi.?

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Ceza İnfaz Personeli Günü" etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi.?

Etkinlikte şef Ulaş Yaldız yönetiminde 29 korist ve 5 saz sanatçısı sahne alırken, programda "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen Neşet Ertaş ve Orta Anadolu yöresinden 10 türkü ile Azerbaycan ve Kerkük bölgelerinden 3 eser seslendirildi.

Koro üyeleri, toplu ve solo performanslarla türküleri icra ederek, dinleyicilerle buluşturdu. Ceza infaz personelinden oluşan "Sayeban" halk oyunları ekibi de sahne aldı.

Programda TRT sanatçıları Uğur Önür, Umut Sülünoğlu da farklı yörelerden türküleri sanatseverler için seslendirdi.

Programda konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, "Ceza İnfaz Personeli Günü" etkinlikleri kapsamında bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ceza infaz personelinin, adalet hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, yüksek sorumluluk, güçlü irade ve büyük bir özveriyle görev yaptığını aktaran Demiryürek, "İnsan odaklı yürüttüğünüz, çoğu zaman mesai kavramının ötesinde fedakarlık göstererek yaptığınız çalışmalar takdire şayandır. Gece gündüz sürdürülen bu hizmetler, devletimizin gücünü, milletimizin huzurunu, kamu düzeninin devamını teminat altına almaktadır." diye konuştu.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener de ceza infaz kurumları personelinin yoğun çalışma temposuna rağmen aylardır düzenli provalarla konsere hazırlandığını belirtti.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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