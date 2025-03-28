İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi

İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e zehir zemberek sözler
İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı

İmamoğlu'nun serbest bırakılan avukatının ifadesi ortaya çıktı
Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti

Maça damga vuran an

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Uludağ'da meydana gelen otel yangını ile ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada 4 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Tunç ayrıca 2 şüpheli için de adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

Bursa Uludağ'daki bir otelde çıkan ve iki kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin yürütülen soruşturmada 4 kişi için tutuklama kararı verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Uludağ'daki bir otelde çıkan ve 2 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin açıklama yaptı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Tunç açıklamasında gözaltına alınan 4 şüphelinin tutuklandığını, 2 kişi için ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. "Bursa Uludağ Oteller Bölgesinde milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" diye yazan Tunç, "Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında; 4 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Tunç ayrıca "Hepimizi derinden üzen yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir" diye yazdı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı

MİLLİ KAYAKÇI VE BABASI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bursa Uludağ'da denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan otelde yangın çıkmış, itfaiyenin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 2 kişi ölmüş, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedaviye alınmıştı. Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta (25) hayatını kaybetmişti.

Yangının şöminede açıkta bırakılan közler nedeniyle çıktığı belirlenmişti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıred food:

Kesin hiç alakası olmayan adamlar tutuklanmıştır

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.