Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı

Bursa Uludağ'daki bir otelde çıkan ve iki kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin yürütülen soruşturmada 4 kişi için tutuklama kararı verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Uludağ'daki bir otelde çıkan ve 2 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin açıklama yaptı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Tunç açıklamasında gözaltına alınan 4 şüphelinin tutuklandığını, 2 kişi için ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. "Bursa Uludağ Oteller Bölgesinde milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" diye yazan Tunç, "Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında; 4 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Tunç ayrıca "Hepimizi derinden üzen yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir" diye yazdı.

MİLLİ KAYAKÇI VE BABASI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bursa Uludağ'da denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan otelde yangın çıkmış, itfaiyenin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 2 kişi ölmüş, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedaviye alınmıştı. Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta (25) hayatını kaybetmişti.

Yangının şöminede açıkta bırakılan közler nedeniyle çıktığı belirlenmişti.