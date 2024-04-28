Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, su birikintisine düşen kız çocuğunun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da su birikintisine düşerek hayatını kaybeden kız çocuğuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve kusur tespiti için uzman bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da kazı çalışması sonrası oluşan su birikintisine düşen kız çocuğunun hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küçükçekmece'deki Menekşe Sahil Parkı'nda su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümünün kendisini derinden üzdüğünü belirtti.
Gezer'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dileyen Tunç, şunları kaydetti:
"Olayın hemen ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Evladımızın hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma titizlikle yürütülecektir."