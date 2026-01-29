Adalet Bakanı Tunç Karadeniz Tanıtım Günleri'nde konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Önemli bir sürecin içerisindeyiz ve inşallah bu süreç başarıya ulaşacak. Terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu da birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirmekle mümkün olacaktır." dedi.

Bakan Tunç, Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (KASTOB) tarafından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Karadeniz Tanıtım Günleri'ne katıldı.

Burada konuşan Tunç, dini ve etnik milliyetçiliğe karşı olduklarını belirterek, "780 bin kilometrekare toprağımızda, hiçbir ayrım yapmadan, ayrımcılığı ortadan kaldırarak, Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 23 yılda altyapısından üstyapısına fiziki kalkınmasını sağladık ve çok büyük mesafeler aldık." diye konuştu.

Tunç, barajlardan üniversitelere, yollardan fabrikalara, savunma sanayisinden eğitim, sağlık ve enerji yatırımlarına kadar her alanda ülkeyi ileriye taşımanın gayreti içinde olduklarını kaydederek, "Aynı zamanda Türkiye'nin demokratik kalkınmasını da sağladık. Vesayetçi anlayışı tarihe gömdük. Darbeci anlayışı tarihe gömdük." ifadelerini kullandı.

Geçmişte büyük tecrübeler ve sınamalar yaşandığını belirten Tunç, "Bu tecrübe ışığında milletimizin gösterdiği yolda emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Bugün Terörsüz Türkiye'yi konuşuyorsak bu, 23 yılda katettiğimiz mesafe sayesindedir." dedi.

Tunç, "Gençlerimize, geleceğimize daha güvenli bir ülke kazandırmak istiyoruz. Önemli bir sürecin içerisindeyiz ve inşallah bu süreç başarıya ulaşacak. Terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu da birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirmekle mümkün olacaktır." şeklinde konuştu.

"Bizim en büyük gücümüz, birlik ve beraberliğimizdir"

Çocuklar ve gençlere yönelik çalışmalara değinen Tunç, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar özellikle sanal ortamdaki tehlikelere karşı en korunmasız ve en savunmasız kişiler. Çocukları ve gençlerimizi korumak adına gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Gerek uyuşturucu illetinden gerek yasa dışı bahisten ve bunların yol açtığı zararlardan çocuklarımızı ve geleceğimizi korumak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilişkin de "Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, Türkiye ekonomisiyle, demokrasisiyle, dünyada hakkaniyeti ve adaleti, mazlumun hakkını savunan dış politika anlayışıyla yoluna daha güçlü bir şekilde devam edecek. Bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir." dedi.

Programda, konuşmasının ardından Bakan Tunç'a kılıç hediye edildi.

Tunç ve beraberindekiler daha sonra Karadeniz illerine ait stantları gezerek vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Programa, İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, KASTOB Başkanı İsmail Şatıroğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleriyle vatandaşlar katıldı.