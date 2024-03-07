Yazar Eylem Tok ve oğlu için tutuklama kararı: Mısır'dan sonra ABD'ye geçmişler

İstanbul Eyüpsultan'da ünlü yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu, karıştığı kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu. Kaza sonrası yurt dışına kaçan anne-oğul ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Şahıslar hakkında tutuklama kararı verildiğini belirten Bakan Tunç, yaptığı açıklamada "Mısır İnterpolü tarafından şahısların Mısır'dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD'den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir." ifadelerini kullandı.

1 KİŞİNİN ÖLÜDĞÜ KAZA SONRASI ANNESİ YURT DIŞINA KAÇIRDI

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti.

BAKAN TUNÇ: TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Tunç, "01.03.2024 günü saat 23:50 sıralarında İstanbul Eyüpsultan'da bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan trafik kazasıyla ilgili soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kazanın ardından 18 yaşından küçük T.C. hakkında 'Taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan ve annesi şüpheli Eylem Tok hakkında 'Suçluyu Kayırma' suçundan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

MISIR'DAN SONRA ABD'YE KAÇMIŞLAR

Bakan Tunç, "02.03.2024 tarihinde saat 03:50'de uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye'ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir. Mısır İnterpolü tarafından şahısların Mısır'dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD'den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir. İade süreci ve adli soruşturma titizlikle takip edilmektedir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

İLK HEDEFLERİ ABD'YE GİTMEKTİ

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kazanın 23.30'da gerçekleştiğini, anne-oğulun 04.30 uçağıyla Türkiye'den ayrıldığını açıklamıştı. Anne ve oğulun kaza sonrası yurt dışına kaçmak için plan yaptığı, ilk hedeflerinin ABD olduğu ama o saatte ABD'ye uçak bulamadıkları için ilk bulabildikleri uçakla Mısır gittikleri ortaya çıkmıştı.

EYLEM TOK'UN OĞLU T.C.'NİN ABD VATANDAŞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Diğer tarafından Eylem Tok'un oğlunun ABD'de doğduğu için o ülkenin vatandaşı olduğu ve bu nedenle annesi tarafından oraya kaçırılmak istendiği de tespit edilmişti. İstanbul Havalimanı'nda ortaya çıkan görüntülerde de T.C.'nin pasaport kontrolünden geçerken ABD pasaportunu kullandığı öğrenilmişti.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı. Kaza sonucu yaralanan Oğuz Murat Aci, İ.G, T.A, S.K. ve H.T. hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan Oğuz Murat Acı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, T.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilmişti.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.