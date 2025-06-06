Diyarbakır'da 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Diyarbakır'da 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan ve 3 çocuk ile annelerinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan yangında 3 çocuk ve anneleri hayatını kaybetti.

Adalet Bakanı'ndan Diyarbakır'daki Yangın Açıklaması

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı'ndan Diyarbakır'daki Yangın Açıklaması

"1 BAŞSAVCI VEKİLİ KOORDİNESİNDE 2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Diyarbakır ilimizdeki bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuğumuza ve annelerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizi derinden üzen bu olayla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir başsavcı vekili koordinesinde 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

Bakan Tunç'un paylaşımı şu şekilde;

Adalet Bakanı'ndan Diyarbakır'daki Yangın Açıklaması

Kaynak: Haberler.com / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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