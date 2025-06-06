Diyarbakır'da 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan ve 3 çocuk ile annelerinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan yangında 3 çocuk ve anneleri hayatını kaybetti.
BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
"1 BAŞSAVCI VEKİLİ KOORDİNESİNDE 2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"
Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Diyarbakır ilimizdeki bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuğumuza ve annelerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizi derinden üzen bu olayla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir başsavcı vekili koordinesinde 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."
Bakan Tunç'un paylaşımı şu şekilde;