Adalet Bakanı Gürlek, Sakarya'da konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adalet Bakanlığı olarak güçlü Türkiye Yüzyılı, özellikle adaletin yüzyılı için gerekli adımları atmaya hazırız. Bu konuda güven veren, sağlam, vatandaşın kolay erişebileceği adalet için gerekli yasal düzenlemeler varsa da bunları kısa sürede yerine getireceğiz." dedi.

Bir dizi program için Sakarya'ya gelen Bakan Gürlek, Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Gürlek, Vali Rahmi Doğan ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Valilik İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde açıklama yapan Gürlek, Sakarya'nın bereketli topraklarıyla tarımın, güçlü organize sanayi bölgeleriyle üretimin, stratejik konumuyla ticaretin adeta yükünü çeken öncü şehirlerden olduğunu söyledi.

Gürlek, Sakarya'nın, Balkanlar, Kafkasya ve Kırım'dan Orta Asya'ya uzanan geniş gönül coğrafyasının izlerini taşıdığını belirterek, "Bu şehir bir arada yaşamın, huzurun, dayanışmanın ve çok kültürlü toplumun uyumunun en güçlü örneklerinden biri. İşte bu ruh, bizim adalet anlayışımızın da temelini oluşturuyor." diye konuştu.

Vatandaşların devlete olan güveninin en güçlü kaynağının hızlı, adil, etkin ve erişilebilir yargı sistemi olduğunu dile getiren Gürlek, şöyle devam etti:

"AK Parti hükümetinin de temel felsefesi yargı hizmetlerini hızlandırmak, bu kapsamda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermektir. 2002'de Türkiye genelinde adalet hizmet binalarımızın toplam kapalı alan kapasitesi 596 bin metrekare iken 2026 yılı mart ayı itibarıyla 6 milyon 76 bin metrekare kapalı alan bulunmaktadır. Bu süreçte özellikle AK Parti hükümetlerinin adliye binalarına, adalet hizmetine verdiği önemi bu rakam net şekilde göstermektedir."

Gürlek, 65 yeni adliye binasının 2026 yatırım planı kapsamına alındığını aktararak, yeni binaları daha erişebilir, insan odaklı, teknolojik olarak tasarladıklarını kaydetti.

Hem vatandaşlar ve avukatlar hem de çocuklar ve mağdur kadınlar için sosyal alanların oluşturulması amacıyla yeni imkanlar sağladıklarını, güçlü adalet sisteminin yalnızca hakim ve savcıyla değil, altyapının güçlü olmasıyla ayakta duracağını, olumsuz fiziki koşullarda hizmet gösteren adliye binalarının yenilenmesi, yeni adalet saraylarına taşınması konusunda da büyük hamleler yaptıklarını anlatarak, "Daha önce adliye binaları kiralıktı ya da fiziki şartları kötüydü. Bu konuda özellikle AK Parti hükümeti döneminde çok önemli adımlar atıldı." dedi.

İnşaatı devam eden Sakarya Yeni Adliye Binası'nın da 102 bin 916 metrekare kapalı alana sahip olacağını bilgisini veren Gürlek, özellikle Sakarya'nın ihtiyacının giderileceğini kaydetti.

" Türkiye Yüzyılı'nı adaletin ve hakkaniyetin yüzyılı yapmak için durmadan çalışacağız"

Gürlek, Bölge İdare Mahkemesi talebinin olduğunu, bunu değerlendireceklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sürekli olarak adliye yapmakla kalmıyoruz, hakim ve savcının kalitesini ve fiziki şartlarını da artırıyoruz. Sakarya'da 2002'de il genelinde toplam 77 mahkeme bulunmaktayken, şu an toplam 164 mahkeme bulunmakta. Bugün Türkiye genelinde ve Sakarya'da attığımız her adım, yürüttüğümüz her yatırım, Güçlü Türkiye vizyonu için sahada yapmış olduğumuz çalışmalardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı için güçlü ekonomi, güçlü diplomasi ve güçlü savunmanın yanı sıra yanı sıra elbette olmazsa olmazı güven veren güçlü adalet mekanizmasıdır. Adalet Bakanlığı olarak güçlü Türkiye Yüzyılı, özellikle adaletin yüzyılı için gerekli adımları atmaya hazırız. Bu konuda güven veren, sağlam, vatandaşın kolay erişebileceği adalet için gerekli yasal düzenlemeler varsa da bunları kısa sürede yerine getireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı doğrultusunda adaleti güçlendirmeye, yargı hizmetlerini hızlandırmaya, özellikle vatandaşın uğradığı mağduriyetleri kısa sürede sonuçlandırmaya kararlı olduklarını vurgulayan Gürlek, "Milletimizin adalete layık olan ihtiyacını gidermek için Türkiye Yüzyılı'nı adaletin ve hakkaniyetin yüzyılı yapmak için durmadan çalışacağız. Adalet Bakanı olarak bunu şimdiden temin ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek'e AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile diğer ilgililer eşlik etti.

Daha sonra hakim ve savcılarla basına kapalı görüşen Gürlek, ardından yapımı devam eden yeni adliye binasında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.