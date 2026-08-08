Bakanlardan Esenyurt'ta Suç ve Uyuşturucuyla Mücadele Mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kendisini devletin gücünün üzerinde gören, toplumun huzurunu, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit altına almak isteyen yapılar şunu bilsin, devlet tepenize binecek ve gereği neyse yapacak. Çünkü biz bunun için varız." dedi.

Bakan Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Esenyurt Kaymakamlığı'nı ziyaret etti.

Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, ziyarette Gürlek ve Çiftçi'ye ilçedeki asayiş durumuna ilişkin bilgi verdi.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndaki sosyal alanları inceleyen bakanlar, burada gençler ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Gürlek ve Çiftçi daha sonra AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakanlar Gürlek ve Çiftçi, program kapsamında Büyükçekmece Adliyesi'ni de ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gürlek, Esenyurt'ta vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, ilçenin huzur ve güvenliğini korumanın temel görevleri olduğunu, Esenyurt'u suçun ve suçlunun merkezi haline getirmek isteyen illegal yapılar ile İstanbul'a uzanan kollarını koparmakta kararlı olduklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Çiftçi ile bir arada olmalarının gayesinin, devletin ciddiyetini ve kararlılığını yerinde ve yeniden sergilemek olduğunu dile getiren Gürlek, "Uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çeteleri, torbacısından baronuna, tetikçisinden azmettiricisine, bireysel ve organize sanal kumar yapılanmalarının faillerine kadar herkes şunu bilsin ki peşinizdeyiz. Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak ve Türk milleti adına, hukuk çerçevesinde mutlaka hesabını soracağız. Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve vatandaşımızın yanındadır." diye konuştu.

Gürlek, adaletin, vatandaşın sokağında kendisini güvende hissetmesi, gençlerin zehir tacirlerinden korunması, alın terinin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekelerine teslim edilmemesi, suçtan elde edilen kazancın meşru ekonomiye sızmasının önlenmesi olduğunu vurguladı.

Sokak çetelerinin, kirli zihinleriyle akli melekeleri gasbedilen çocukları ve gençleri vatandaşların helal ticaretine karşı haraç ve tehdit unsuru olarak kullanmalarının önüne geçmeye devam edeceklerini belirten Gürlek, "Kendisini devletin gücünün üzerinde gören, toplumun huzurunu, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit altına almak isteyen yapılar şunu bilsin, devlet tepenize binecek ve gereği neyse yapacak. Çünkü biz bunun için varız." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı olarak 24 Nisan 2026'da Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığını kurarak uzmanlaşma, veri analizi ve başsavcılıklar arası koordinasyonu kalıcı hale getirdiklerini belirten Gürlek, 22 Haziran'da yayımlanan genelgeyle de organize suç örgütleriyle mücadelede soruşturmaların bütüncül yürütülmesi, suç gelirlerinin takibi ve iller arası eş güdüm için ortak bir çalışma çerçevesi oluşturduklarını, mücadele anlayışlarının günübirlik olmadığını vurguladı.

"Adaletin tecellisi artık daha hızlı ve daha kararlı olacaktır"

Bakan Gürlek, uyuşturucu, sokak çeteleri ve sanal kumarla mücadelede suç zincirinin tüm halkalarını ortaya çıkaran organize bir yöntemi esas aldıklarını aktararak, başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla koordineli şekilde sahada çalışma yöntemleri geliştirdiklerini anlattı.

Suç ve suç örgütleriyle daha hızlı ve daha etkin mücadele edilmesini sağlayacak altyapıyı hızla hayata geçirdiklerini belirten Gürlek, şöyle devam etti:

"Buradan devlet ve millet düşmanlarına bir kez daha seslenmek istiyorum, adaletin tecellisi artık daha hızlı ve daha kararlı olacaktır. Son 6 ayda Türkiye genelindeki mücadelemize rakamsal olarak bakarsak, Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığımızın çalışmaları ile 81 il Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonu kapsamında, 2026 yılının Şubat-Temmuz döneminde uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve organize suç yapılanmalarına yönelik binlerce operasyon gerçekleştirdik, on binlerce şüpheli hakkında işlem yapıldı, çok sayıda şüpheli tutuklandı, çok sayıda şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı."

Gürlek, 22 Haziran tarihli genelge doğrultusunda organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin güçlendirildiğini aktararak, suçtan elde edilen yüz milyonlarca lira, yüksek miktarda döviz, milyarlarca lira değerindeki uyuşturucu madde ve üretim girdileri ile binlerce taşınmaz, araç, banka hesabı, şirket ve finansal işletmenin soruşturma ve tedbir süreçlerine dahil edildiğini kaydetti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yasa dışı bahis siteleri ve kripto varlık hesapları hakkında gerekli işlemler yapılırken, tespit edilen toplam işlem hacmi 1 trilyon Türk lirasını aşmıştır. Operasyonların ayrıntıları ve güncel veriler, Adalet Bakanlığımızın resmi yayın organları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu rakamların her biri, kapsamlı soruşturmaları, titiz delil toplama süreçlerini, Cumhuriyet savcılarımızın ve kolluk birimlerimizin yoğun emek ve mesailerini göstermektedir. Bu tablo bize şunu söylüyor, örgütlü suç, yalnızca bir asayiş meselesi değildir, aynı zamanda devasa bir kayıt dışı ekonomi ve kara para meselesidir. Bu nedenle bundan sonra da suçun görünen yüzüne değil, onu besleyen finansal damarlara yöneleceğiz. Suç gelirini koruyamayan, parasını sisteme sokamayan, taşınmazını ve şirketini kullanamayan örgüt ayakta kalamaz. Bu konuda kararlıyız."

Gençleri, çocukları, aileleri ve toplumun her kesimini tehdit eden, ülkenin gelecek nesillerini zehirleyen, ekonomik anlamda çekirdek aileleri çökerten, ticareti ve ekonomiyi sekteye uğratan uyuşturucu, sanal bahis ve kumar ile sokak çeteleriyle mücadelede artık yeni bir boyuta geçeceklerini vurgulayan Gürlek, "Hukuk sistemimizdeki eksiklikleri giderecek, vatandaşlarımıza devlet ciddiyetiyle can ve mal güvenliği teminatını en güçlü şekilde ortaya koyacağız." dedi.

"Tüm illegal yapılanmaların kılcal damarlarına kadar inerek hesap soracağız"

Önümüzdeki dönemde 5 alana özellikle yoğunlaşacaklarını kaydeden Gürlek, şöyle konuştu:

"Suç gelirlerinin takibi ve geri alınmasında ihtisaslaşmayı artıracağız. Kripto varlıklar, elektronik para kuruluşları ve dijital ödeme sistemleri üzerinden yürütülen aklama yöntemlerine karşı teknik kapasitemizi güçlendireceğiz. Uluslararası adli yardımlaşma, iade ve ortak soruşturma süreçlerini hızlandıracağız. Savcılarımızın örgütlü suç, narkotik ve mali analiz alanındaki uzmanlığını sürekli eğitimlerle destekleyeceğiz. Bu sebeple, uyuşturucu şebekeleri, sanal bahis ve kumar yapıları, sokak çeteleri dahil tüm illegal yapılanmaların kılcal damarlarına kadar inerek hesap soracağız."

Suç örgütlerinin büyüklüğü, uluslararası bağlantıları, finansal gücü veya kullandıkları teknolojinin karmaşıklığının kendilerini mücadeleden alıkoyamayacağını belirten Gürlek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Devletimizin imkanları, kurumlarımızın tecrübesi ve hukukun kudreti her türlü suç yapılanmasından üstündür. Bu mücadelede görev yapan Cumhuriyet savcılarımıza, hakimlerimize, emniyet ve jandarma teşkilatımıza, Sahil Güvenlik ve gümrük birimlerimize, MASAK ve Adli Tıp Kurumu personelimize, Bakanlığımızın bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Uluslararası işbirliği süreçlerine katkı sunan muhatap kurumlara da şükranlarımı ifade ediyorum. Hedefimiz nettir, suçun kazanç kapısı olmadığı, gençlerimizin zehirden korunduğu, vatandaşımızın emeğinin güvence altına alındığı ve herkesin hukuk önünde eşit olduğu bir Türkiye. Bu hedef doğrultusunda azimle, sabırla ve hukuktan ayrılmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Ziyaretlerde bakanlara İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile diğer yetkililer eşlik etti.

Kaynak: AA