Adalar'da başkan vekili seçimi CHP'li üyeler katılmayınca bugün 10.00'a ertelendi

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ADALAR Belediye Başkan vekili Medine Pamuk'un sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkan vekili seçimi için belediye meclisi bugün saat 10.00'da yeniden toplanacak.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'rüşvet alma' iddialarıyla 23 Haziran'da tutuklandı. Akpolat'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından 27 Haziran'da Adalar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde Medine Pamuk başkan vekili seçildi. Bir süre görevini sürdüren Pamuk, sağlık sorunları gerekçesiyle 14 Eylül'de görevinden istifa etti. İstanbul Valiliği tarafından yeni başkan vekili seçiminin 21 Eylül'de saat 09.00'da yapılacağı duyuruldu.

21 EYLÜL'DE CHP'Lİ ÜYELER KATILMADI

Önceki gün yapılan başkan vekili seçimine CHP'li meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle salt çoğunluk sağlanamadı. Bunun üzerine seçim bugün saat 10.00'a ertelendi. AK Parti grubu Kemal Türkyılmaz'ı aday gösterirken, CHP'nin aday göstereceği isim bugün belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı