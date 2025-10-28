Haberler

Acılı Anne, Üç Oğlunu Kaybettikten Sonra Kalp Krizi Geçirdi
Güncelleme:
Aksaray'ın Eskil ilçesinde, trafik kazasında üç oğlunu kaybeden anne Vesile Çıracı, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kazada ayrıca torununun da hayatını kaybettiği öğrenildi.

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde 5 gün önce 3 oğlunun trafik kazasında yaşamını yitirdiği anne Vesile Çıracı (65), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Eskil ilçesi Gölyazı Yaylası'nda oturan Azmi (35), Salih (33) ve Tamer Çıracı (23) kardeşler, 23 Ekim Perşembe günü kaza geçirdi. 3 kardeşin içerisinde bulunduğu 68 AET 449 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Solak'ın kullandığı 68 ABE 988 plakalı kamyonla çarpıştı ve kazada 3 kardeş de yaşamını yitirdi. 3 çocuğunu 5 gün önce kaybeden anne Vesile Çıracı da bugün evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Acılı anne, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

TORUNU DA İŞ KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kazada ölen Azmi Çıracı'nın oğlu Ruhi Can Çıracı'nın (16) da 17 Ekim'de babasının vefat ettiği bölgeye 50 metre uzaklıkta çalıştığı mobilya atölyesinde iş kazası geçirdiği belirtildi. Kereste bloğunun altında kalan Ruhi Can'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
