Açılan mezar ile ortaya çıkan cinayete 2 müebbet,1 beraat - Haberler

BURSA'da Ahmet Yeşildağ'ın (70), 9 yıl önce evlendiği gün hayatını kaybetmesiyle ilgili Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, ölümünün zehirlenerek olduğu ortaya çıkan Yeşildağ'ın, dini nikahla birlikte yaşadığı Sevilay Saygın (60) ile resmi nikah kıydığı Derya Mızrakçı Yeşildağ'ın (42) annesi Beyhan Mızrakçı'yı 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Derya Mızrakçı Yeşildağ'ın ise beraatine hükmetti.

Mersin'de yaşayan Ahmet Yeşildağ, 2013 yılında bir sosyal paylaşım sitesinde okey oynarken Sevilay Saygın ile tanıştı. Yeşildağ, evini satıp parasını gönderdiği Saygın ile Bursa'nın Mudanya ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. 4 ay sonra Yeşildağ, o tarihte 2 milyon liralık mal varlığını Sevilay Saygın'a bıraktığını belirten vasiyet imzaladı. Ahmet Yeşildağ, Bir gün sonra da Saygın'ın isteği üzerine yeğeni olan Derya Mızrakçı ile resmi nikah kıyarak evlendi. Mızrakçı, evlendikten 2 saat sonra Aksaray'a dönerken, rahatsızlanan Yeşildağ, nikahının kıyıldığı gün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yeşildağ'ın yaşamını yitirmesi ise kayıtlara, 'doğal ölüm' olarak geçti. Babasının ölüm haberini alan Ali Yeşildağ, evrakı incelediğinde vasiyet ile nikah tarihini fark edip, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mahkeme heyeti, Ahmet Yeşildağ'ın, dini nikahla birlikte yaşadığı Sevilay Saygın ile resmi nikah kıydığı Derya Mızrakçı Yeşildağ'ın annesi Beyhan Mızrakçı'yı 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, öldürülen Yeşildağ'ın resmi nikahlı eşi Derya Mızrakçı Yeşildağ'ın ise beraatine hükmetti. Haklarında yakalama kararı çıkarılan Saygın ile Mızrakçı, tutuklanıp, cezaevine konulacak.