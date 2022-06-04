Abdullah Çatlı'nın annesinin cenazesi Nevşehir'de toprağa verildi - Haberler

Abdullah Çatlı'nın annesinin cenazesi Nevşehir'de toprağa verildi Abdullah Çatlı'nın 93 yaşında vefat eden annesi Remziye Çatlı'nın cenazesi Nevşehir'de defnedildi. Abdullah Çatlı'nın 93 yaşında vefat eden annesi Remziye Çatlı'nın cenazesi Nevşehir'de defnedildi. Tedavi gördüğü Nevşehir Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Remziye Çatlı'nın cenazesi, Hacı Hamdi Tüfekçi Camisi'ne getirildi. İl Müftüsü Ahmet Celaleddin Altunkaya'nın ikindi vakti kırdırdığı cenaze namazının ardından Çatlı'nın cenazesi, Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına, Çatlı'nın yakınları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. AA / Behçet Alkan - Güncel Abdullah Çatlı Nevşehir Güncel Haberler

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