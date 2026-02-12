Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Çanakkale İl Müdürü Borca 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Çanakkale İl Müdürü Abdullah Borca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Borca, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Abdullah Borca, "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M.M.T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" ve "Portre" kategorisinde Gerald Anderson'un "Yüz aynası" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin Fatihi", fotoğrafını tercih eden Borca, "Spor" kategorisinde Harun Özalp'in "Sıralama" fotoğrafına oy verdi."

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" fotoğrafını tercih eden Abdullah Borca, "Günlük Hayat" kategorisinde de Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğrafını seçti."

Fotoğrafların her birini ayrı ayrı inceleyip barındırdıkları anlamları gözlemleme fırsatı bulduğunu dile getiren Borca, emeği geçenleri tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.