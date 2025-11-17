Haberler

Abdülbaki Kömür'ün 'Tesbihat' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Güncelleme:
Karikatür sanatçısı Abdülbaki Kömür'ün Hazreti Muhammed'in hadislerinden esinlenerek hazırladığı 'Tesbihat' sergisi, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde açıldı. Sergide 100'ü aşkın karikatür yer alıyor ve manevi değerlere vurgu yapılıyor.

Karikatür sanatçısı Abdülbaki Kömür'ün, Hazreti Muhammed'in hadislerinden ilham alarak hazırladığı eserlere yer verilen "Tesbihat" sergisi Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Esenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, manevi atmosferi ve etkileyici görsel diliyle 100'ü aşkın karikatürün görülebildiği sergideki eserler, ziyaretçileri hem düşündüren hem de ruhen dinginleştiren bir atmosfer sunmayı hedefliyor.

Sabır, merhamet, adalet, güven ve vefa gibi değerlerin anlatıldığı serginin açılışına Kömür'ün yanı sıra Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Ahmet Bilal Kıymaz, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu ve Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) eğitmenleri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

"Onun ümmeti olmaktan iftihar ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tevfik Göksu, Türk milletinin tarih boyunca zulmün karşısında, mazlumun yanında durduğunu belirterek, "Din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin merhamet gösteren bir Peygamberin ümmeti olmak büyük bir şeref." değerlendirmesinde bulundu.

Göksu, Hz. Muhammed'in insanlığın yokluk ve yoksulluğunda sığınacağı bir rehber olduğunu vurgulayarak "Onun ümmeti olmaktan iftihar ediyor, Cenabıhakk'a hamdediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Onu tanıdıkça hayranlığım daha da arttı"

Kömür ise serginin fikir aşamasında Cerrahoğlu'nun önemli bir rolü olduğunu aktararak, "Dünyanın farklı yerlerinde Peygamber Efendimizi hedef alan karikatürlere karşı böyle bir çalışmaya imza attım. Batı'da incitici karikatürler çizildiğinde biz sadece tepki verdik. 'Biz neden kendi Peygamberimizi çizgiyle anlatmayalım?' diye düşündük. Bu süreçte yüzlerce hadis inceledim ve onları karikatürle yorumlamaya başladım." görüşünü paylaştı.

Hadisleri çizerken kendi iç dünyasının da zenginleştiğini kaydeden Kömür, "Okuyup geçmiyorum. 'Bunu nasıl çizerim?' diye düşünerek çalışıyorum. Onu tanıdıkça hayranlığım daha da arttı. Kimseye faydası olmasa bile bana çok şey kattı." ifadelerini kullandı.

Sergi, 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
500
