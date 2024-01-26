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ABD ile İsrail arasında büyük bir silah anlaşması imzalandı

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İsrail medyası, ABD ve İsrail'in "olağanüstü büyüklükte" bir silah anlaşması imzaladığını duyurdu. Buna göre birkaç gün içinde İsrail ordusuna üç yeni filo ve binlerce mühimmat sağlanacak. Ayrıca çok sayıda F-35 ve F15 AI uçağı ile savaş helikopteri gönderilecek.

İsrail medyası, ABD ve İsrail'in, Tel Aviv'e çok sayıda F-35 ve F15 AI uçağı ile Apache savaş helikopteri tedarikini içeren büyük bir silah anlaşması imzaladığını duyurdu.

"3 YENİ FİLO VE BİNLERCE MÜHİMMAT SAĞLANACAK"

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Washington'la yapılan anlaşmada yer alan Savunma Bakanlığından İsrailli yetkililerin şu sözlerini aktardı: "Gazze Şeridi'nde devam eden savaş sırasında ABD ile İsrail arasında dramatik silah anlaşması imzalandı. Önümüzdeki birkaç gün içinde İsrail ordusuna konuşlandırılacağı üç yeni filo ve binlerce mühimmat sağlanacak."

"OLAĞANÜSTÜ BÜYÜKLÜKTE BİR ANLAŞMA"

İsimlerini belirtilmeyen yetkililere göre anlaşma, İsrail ordusuna çok sayıda F-35 ve F15 AI uçağı ile Apache savaş helikopteri sağlanmasını içeriyor. Yetkililer, Gazze'deki savaşın ve kuzeyde Lübnan Hizbullah'ıyla çatışmaların devam ettiği bir dönemde imzalanan anlaşmanın "olağanüstü büyüklükte" olduğunu söyledi.

ABD ve İsrail, Tel Aviv'e silah anlaşması imzaladıİsrail Başbakanı Netanyahu - ABD Başkanı Biden

İŞGALDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

25 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 900 Filistinli öldürüldü, 64 bin 110 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (12)

Ömer okçu:

Allah"ın gazabı sizin ve yandaşlarınızın üzerine olsun.

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4
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Hasim Kaya:

AMİN.

yanıt43
yanıt3
mahalle sakini:

Allah'tan birşey istemek için yüzümüz var mı ? Onun dediklerini yapıyor muyuz ? Namaz zekat helal kazanç ahlak namus edep var mı ? Allah'ın kanunu ile mi yönetiliyoruz ? Hangi yüzle Allah'tan birşey istiyoruz ?

yanıt36
yanıt7
corci:

madem öyle keselim tüm diplomatik ve ticari ilişkileri, daha yeni nato'ya sokmak için onay vermedik mi bu canilere? dışarıda başka içeride başka muhabbet.

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4
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mardinli yiğit:

iki şeytan !!!

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3
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Gerard Dirivia:

Bu adamın ayakta duracak hali kalmamış ne dediğini bırak ne düşündüğü bile belirsiz. Akıl sağlığı yerinde mi değil mi rapor alınması gerekiyor

42
1
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mahalle sakini:

Küfür tek millettir.

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0
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Firat Tas:

Hiç samimî değilsiniz İsrail'in sivil insanlara uyguladığı katliama İsrail ile birlikte yaptığınız anlaşmalar ile dolaylı yoldan destek oluyorsunuz anlamıyorum nedir sizi diplomatik ve ticarî ilişkileri askıya almaktan alı koyan

12
0
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Hasan Aykuş:

Bu KANkardeşler, ortadoğu ve islam aleminin başına bela oldu.

7
0
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tahsin bueyuekkol:

Onlarin dini varsa ayni yazi yaziyor. Yaptiginla öldürüleceksin.

2
0
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