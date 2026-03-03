ABD ve İsrail'in İran'a Saldırıları... Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: "Yapmamız Gereken, Kürecik ve İncirlik Üslerini Kapatmaktır"

(TRABZON) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları karşısında birlik olunması, cesur adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Bunun için ilk yapmamız gereken, Kürecik ve İncirlik üslerini kapatmaktır. Eylem kapasitesine sahip yeni bir bloklaşmayı inşa etme zorunluluğumuz var. Bu hayata geçmek zorundadır ve bunun için Türkiye görev üstlenmelidir. Türkiye'nin bu işi başarabilmesi, daha aktif rol alması gerekiyor. Cumhurbaşkanımıza Trabzon'dan bir çağrıda bulunmak istiyorum, coğrafyamız tarihin en kritik geçitlerinden birinden geçiyor. Komşumuz İran'a yönelik saldırılar ve bölgeye yayılan ateş, sadece İran için değil, başta ülkemiz olmak üzere tüm bölge için bir beka meselesidir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Trabzon İl Teşkilatı tarafından "Adalet Sofraları" temasıyla düzenlenen iftar programında konuştu.

Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arıkan, İran'ın dini lideri Hamaney için Allah'tan rahmet dileyerek, İran'a yönelik saldırıları kınadı ve ramazan ayının manevi iklimine rağmen şiddetin devam ettiğine dikkati çekti.

Erbakan Hoca'nın vefatının 15. yılı vesilesiyle ona ve mücadele arkadaşlarına rahmet dileyen Arıkan, toplumun birçok kesiminden "Erbakan Hoca haklıymış" sözlerini duyduğunu ifade etti.

11 Eylül sonrası Afganistan, Irak ve Suriye süreçlerine ve Gazze'de yaşanan soykırıma değinen Arıkan, Venezuela'daki Maduro operasyonunun da Hürmüz Boğazı ve petrol sevkiyatı hedefleriyle bağlantılı olduğunu savunarak, bu süreçlerin İran'a saldırıyla doğrudan ilişkili olduğunu söyledi.

Arıkan, Amerika'nın İran'ı hedef almasının aslında bölgedeki coğrafi ve siyasi hedeflere hizmet ettiğini, Müslüman coğrafyaların sürekli saldırılara maruz kaldığını belirtti. Ramazan ayında üslerini Amerika ve İsrail'e açanların, Siyonizmle işbirliği yapanların kardeşlik hukukuna ihanet ettiğini ifade eden Arıkan, geçmişte yaşananların unutulmaması, arzımevut haritasının, Fırat ile Nil arasındaki işgal planlarının bilincinde olunması gerektiğini kaydetti. Ülkelerin İsrail'e karşı tek tek mücadele etmesinin imkansız olduğunu ve ortak bir cephe kurulması gerektiğini dile getiren Arıkan, şöyle konuştu:

"İncirlik ve Kürecik üzerindeki uyarımızı tekrar yapıyoruz. Bizim bu uyarıdaki maksadımız iktidarı zor durumda bırakmak, iç politikada prim yapmak değil, tam tersi bu coğrafyadaki kanın gözyaşının bitirilebilmesi için İncirlik ve Kürecik'in derhal kapatılması gerektiğini ifade ediyoruz. Bugün Amerikan üslerine ev sahipliği yapanlar, yarın bu üslerin hedefi olacağını da akıllarından çıkarmamalıdır. Bugün Ortadoğu projesi hala orada duruyor. Büyük İsrail projesi hala orada duruyor ve bu iki projeyi gerçekleştirebilmek için Siyonizm hedefine adım adım yaklaşmaya çalışıyor. Yıllarca 'D-8'i aktif hale getirin, İslam Barış Gücü'nü kuralım, Türkiye-Pakistan-Mısır-İran-Suudi Arabistan arasında saldırmazlık anlaşması yapalım, en azından bunu imzalayalım' dedik, dinletemedik. 'Trump Barış Kurulu'na girmeyin, buradan huzur gelmez, barış gelmez' dedik. Şu soruyu herkes sessizce soruyor, İran bombalanıyor. Peki İran'dan sonra sıra kime gelecek? Hepimizin aklına geliyor ama dilimize getirmemeye gayret gösteriyoruz. ve bu süreçte bazı hadsizler, bazı kendini bilmezler bu oyunu hafife alıyorlar. Bir tanesi çıktı dedi ki, 'Ankara 2036'da Tahran 2026 gibi olacak mı?' dedi. Bu hepimizi dehşete düşüren bir açıklamaydı. Biz de diyoruz ki ona, 'Siz önce kendi tarihinize bir bakın, kendi tarihinize baktığınızda şunu göreceksiniz, 100 sene önce dedelerinizin gemileri Çanakkale'deki sulara gömülmüş vaziyette. Değil, 2036'da, 3036'da bile bu hayali ne Amerika ne de İsrail asla gerçekleştiremeyecek."

"Emperyalist planlara karşı Ankara'nın iradesini tek ses olarak dünyaya duyuralım"

Herkesi dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu coğrafyada birçok hesap yapıldı. Ama burada hesap yapan herkesin hesapları başına geçirildi. Bir kez daha sesleniyorum, birlik olmak için cesur adımlar atmak zorundayız. Bunun için ilk yapmamız gereken, Kürecik ve İncirlik üslerini kapatmaktır. Eylem kapasitesine sahip yeni bir bloklaşmayı inşa etme zorunluluğumuz var. Bu hayata geçmek zorundadır ve bunun için Türkiye görev üstlenmelidir. Türkiye'nin bu işi başarabilmesi, daha aktif rol alması gerekiyor. Cumhurbaşkanımıza Trabzon'dan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Coğrafyamız tarihin en kritik geçitlerinden birinden geçiyor. Komşumuz İran'a yönelik saldırılar ve bölgeye yayılan ateş, sadece İran için değil, başta ülkemiz olmak üzere tüm bölge için bir beka meselesidir. Bugün siyasi ikbal, kısır çekişmeler ve ayrışma günü değildir. Emperyalistler Türkiye etrafında planlar yaparken, Sayın Cumhurbaşkanı gelin, AK Parti Genel Başkanlığı ünvanını bir kenara bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, Ramazan-ı Şerif'in manevi iklimine uygun bir Türkiye sofrası kurun. Gelin, iktidarıyla muhalefetiyle bölgesel gelişmeleri devlet aklıyla hep birlikte ele alalım. Gelin, tüm emperyalist planlara karşı Ankara'nın iradesini tek ses olarak dünyaya duyuralım. Bu sofra, milletimizin birliğinin ve bölgedeki oyunları bozma kararlılığımızın bir mührü olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, zaman siyasi hesapların değil, tarihi sorumlulukların zamanıdır. Komşumuzun evi ateş altındayken sessiz kalmamız beklenemez. Gelin, mübarek ramazan ayını sadece sofraların değil, yüreklerin birleştiği bir milada dönüştürelim."

Kaynak: ANKA