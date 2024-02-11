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Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD Kongresi'ndeki inceleme süresi doldu

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Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD Kongresindeki inceleme süresi doldu. 15 günlük inceleme süresinde savaş uçaklarının ve modernizasyon kitlerinin satış sürecine yalnızca Kentucky Senatörü Rand Paul'den itiraz geldi. ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake ise "Bu F-16 satışını iki partili olarak onayladığı için ABD Kongresi'ne teşekkür ederiz. Bu bizim güvenliğimiz ve müttefiklerimizin güvenliği açısından iyi bir adım." ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin 26 Ocak'ta Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin Kongreye gönderdiği resmi bildirimin ardından yasal olarak belirlenen 15 günlük inceleme süreci, satışı durduracak engelleme olmadan tamamlandı.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin önemli aşama dün itibarıyla tamamlandı ve Kongre'deki inceleme ve itiraz süreci aşıldı.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışında onay çıktı

15 GÜNLÜK İNCELEME SÜRECİNDE YALNIZCA 1 İTİRAZ GELDİ

ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Ocak'ta Kongreye gönderdiği resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde sadece Kentucky Senatörü Rand Paul'ün Senatoya sunduğu itiraz gündeme geldi. Paul'ün sunduğu tasarı Senato Dış İlişkiler Komitesine havale edilirken, burada tasarıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmadı.

F-16 SATIŞA ENGEL KALMADI

Böylece ABD yönetiminin resmi bildiriminin ardından Kongredeki 15 günlük süre dün gece ABD saatiyle sona erdi ve ABD Silah İhracat Kontrol Yasası (AECA) uyarınca satışa ilişkin sürecin ilgili kurumlar arasında başlamasının önünde engel kalmadı. Söz konusu süre, AECA yasasına göre, NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler içinse 30 gün olarak belirtiliyor.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışında onay çıktı

"ABD KONGRESİ'NE TEŞEKKÜR EDERİZ"

ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake ise "Bu F-16 satışını iki partili olarak onayladığı için ABD Kongresi'ne teşekkür ederiz. Bu bizim güvenliğimiz ve müttefiklerimizin güvenliği açısından iyi bir adım." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yabancı ülkelere silah satışı konusunda Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin değerlendirme ve varsa itiraz hakkı bulunuyor. Hem Senato hem de Temsilciler Meclisinin dış ilişkiler komiteleri, 26 Ocak'ta bildirimin yapıldığı gün yaptıkları açıklamalarla Türkiye'ye F-16 satışına onay verdiklerini duyurmuştu.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışında onay çıktı

Türkiye, ABD'den 40 adet yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 79 uçak için ise modernizasyon kiti talep etmişti. Geçen yıl bazı Kongre üyelerinin F-16'ların satılmasını şarta bağlayan ek maddeleri ABD Savunma Bakanlığı Bütçe tasarısından çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

F-16 Savunma Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (17)

Mark Kolçak:

Savaş uçakları veya savaş ürünleri insanların akıllarına yani düşüncelerine SAVAŞ YAPMAYI getirebilir ve SAVAŞ'a sebep olabilir. İşte bu sebepden dolayıdır böyle şeyleri satın almamak lazım ve üretmemek lazım. Asıl amaç ve hedef şu olmalı.. "Kainat şans eseri var olmuşdur ve huzurluca hiçliğe dönmesi lazımdır"

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süleyman par:

Kainat sanş eseri var olmadı bir yaratıcı var.ayrica silahlanmak Tabiki dünya için iyi değil.ama Filistin gibi arakan gibi silahsız ülkeyi görüyoruz ve bunun içindir ki savunma sanayi daha da geliştirmeliyiz

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Mark Kolçak:

Sayın süleyman par.. ara sıra bana sokak köpekleri havlar. saldırmak isteyen köpekler bile olmuş. ancak ben yinede üzerimde herhangi bir bıçak veya herhangi bir "koruyucu" ürün.. yani mesela biber gazı.. biber fışkırığı bile bulundurmayı kabul etmiyorum. ben düpe düz MANA-KULU olmaya çalışıyorum. Ben isterim beni MANA korusun. Eğer bir gün ölsem bile pişman olacağımı sanmıyorum. Yani köpekler beni parçalasa bile.

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Mark Kolçak:

Sayın Sadık.. "Ateist" kelimesi bana ZOR geliyor. Yazılışını bırak.. söylemesi bile bana ZOR geliyor. Ben istiyorumki diyeyim "Ben bir mana kuluyum"

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Sadık:

Ateist olduğun belli .

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Mark Kolçak:

Sayın "Medem".. Kainat Malıyım ben. Hiçlikde şans eseri var olmuş bir MAL-ım ben. Hiçliğe huzurluca gitmesi yani dönmesi gereken bir MAL-ım ben.

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Medem:

Mark bu yazdığın sözlerden yapsan bile Çark kendinin ne mal olduğunu ispatladın.

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Arda Yıldız:

İsveçin onaylanması boş değilmiş. Rte Boş iş yapmaz. Helal olsun.

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Mert Colok:

Hadi bakalım sevindim inşallah hayırlısı olur

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Güven ozban:

Bir gün flistin gibi yurtsuz kalınca bu güzel konuşmalarını sana hatırlatırlar çocukların mark cığım

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