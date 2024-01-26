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Pentagon: Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onayladığı belgeyi almayı "sabırsızlıkla" bekliyoruz

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ABD Savunma Bakanlığı, TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğine kabul edilmesine yönelik tasarıyı onayladığına dair belgenin kendilerine ulaşmasını sabırsızlıkla beklediklerini duyurdu. F-16 konusuna da değinen Pentagon Sözcü Yardımcısı Singh, "F16 sağlanması konusunda bir çözüm üzerinde çalıştığımızı belirtmek isterim" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) İsveç'in NATO üyeliğine kabul edilmesine yönelik tasarıyı onayladığına dair belgenin kendilerine ulaşmasını "sabırsızlıkla" beklediklerini belirtti.

TBMM'NİN ONAYI, RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Böylece Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini onaylama sürecini tamamladı.

GERİYE SADECE MACARİSTAN'IN ONAYI KALDI

İsveç Başbakanı Kristersson, " İsveç'in NATO üyeliği yolunda önemli bir kilometre taşı daha aşıldı." ifadesini kullandı. İsveç Dışişleri Bakanı Billström ise "Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin karar alma süreci tamamlandı. Bundan sonra geriye sadece Macaristan'ın onayı kaldı" dedi.

PENTAGON: SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) İsveç'in NATO üyeliğine kabul edilmesine yönelik tasarıyı onayladığına dair belgenin kendilerine ulaşmasını "sabırsızlıkla" beklediklerini belirtti. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Türkiye parlamentosunun, son derece yetenekli bir savunma ortağı olarak İsveç'in (NATO'ya) kabul protokolünü onayladığına" değinen Singh, "Türkiye'nin onay belgesini almayı ve Macaristan'ın da bu konuda da hızla harekete geçmesini sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Singh, İsveç'in 32. üye olarak NATO'ya katılımının, "ittifakı güçlendirmekle kalmayacağını", aynı zamanda "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı, birliktelik mesajı" göndereceğini ifade etti.

"F-16 SAĞLANMASI KONUSUNDA ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Sözcü Yardımcısı, Pentagon'un, ABD Kongresi'nin Türkiye'ye F16 savaş uçaklarının verilmesi konusundaki tartışmalara katılıp katılmadığıyla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı. Singh, "Türkiye'nin elbette kilit bir müttefik olduğunu ve F16 sağlanması konusunda bir çözüm üzerinde çalıştığımızı belirtmenizi tercih ederim." demekle yetindi.

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Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

Hacı Şembeki:

ABD karşısında Çok Ezik bir Dış Politika güdüyoruz ....

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