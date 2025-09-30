ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten 'Şişman General' Açıklaması

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bakanlığı döneminde orduda "şişman general görmek istemediğini" belirtti.

Hegseth, Virginia eyaletindeki Quantico Deniz Piyadeleri Üssü'nde 800'den fazla general ve amiralin katıldığı toplantıda konuştu.

Geçtiğimiz hafta dünyanın dört bir yanındaki görevlerinden detay verilmeden acil toplantıya çağrılan ABD'li general ve amirallerden bazılarının kilolu olmasını eleştiren Hegseth, "Pentagon koridorlarında şişman general ve amirallerin görülmesi kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Hegseth, "yanlış kültürel öncelikleri sürdürdükleri" gerekçesiyle çok sayıda üst düzey komutanı görevden aldığını ve görev değişikliklerinin süreceğini söyledi.

Savunma Bakanı, üst düzey general ve amiralleri "savaşa hazır olmak yerine çeşitlilik ve iklim sorunlarına odaklandıkları" gerekçesiyle eleştirdi.

"İklim değişikliğine tapınma, bölünme, dikkat dağıtma ya da cinsiyet yanılgısı yok, enkaz yok." diyen Hegseth, ABD'li subayların kendi gündemini desteklememeleri halinde istifa etmeleri gerektiğini söyledi.

Hegseth ayrıca, politikacıları orduyu "yanlış şeylere" odaklanmaya zorlamakla suçladı ve askerlerin "ırk, cinsiyet kotaları ve sözde tarihi ilkeler" temelinde terfi ettirildiğini savundu.

ABD ordusunda 10 maddelik yeni bir planla askeri yapılanmayı gözden geçireceklerini açıklayan Hegseth, kondisyon testlerinin yalnızca erkek kriterlerine göre yapılacağını belirterek bakım standartlarının önemini vurguladı.

Yeni dönem kurallarına da değinen Hegseth, "Profesyonel olmayan görünüm dönemi sona erdi. Artık sakallı adam yok." ifadesini kullandı.

Cenevre Sözleşmeleri için "aptalca" ifadesini kullandı

ABD Savunma Bakanı Hegseth, general ve amirallerin hazır bulunduğu toplantıda, savaş suçlarıyla mücadele için yapılan ve ABD için de bağlayıcı olan Cenevre Sözleşmeleri için "aptalca çatışma kuralları" ifadesini kullanarak, "Ülkemizin düşmanlarını sindirmek, morallerini bozmak, avlamak ve öldürmek için savaşçılarımızın ellerini çözeriz; artık politik olarak doğru çatışma kuralları yok, sadece savaşçılar için sağduyu, maksimum öldürücülük ve otorite." dedi.

Hegseth, ABD ordusunun kazanmak için savaştığını belirterek, "Düşmana ezici ve cezalandırıcı bir şiddet uygularız. Ayrıca aptalca çatışma kurallarıyla savaşmayız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ABD ordusunun bu ay başında Venezuela'dan uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir sürat teknesini vurması "yargısız infaz" tartışmalarına yol açmıştı.