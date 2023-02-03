ABD SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ'DA DEMİRLEDİ
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ABD donanmasına ait savaş gemisi USS Nitze, Dolmabahçe açıklarında demirledi.
ABD donanmasına ait savaş gemisi USS Nitze, Dolmabahçe açıklarında demirledi.
ABD donanmasına ait Arleigh Burke sınıfı savaş gemisi USS Nitze, saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na Sarayburnu açıklarından girdi. Gemiye Sahil Güvenlik ekipleri eşlik etti. Mürettebatın Boğaz'da ilerleyiş sırasında güverteye çıktığı görüldü.
155 metre boyundaki gemi Dolmabahçe açıklarına demirledi. ABD Büyükelçisi Jeffrey L.Flake'in gemiye ziyarette bulunacağı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel