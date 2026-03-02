ABD Savaş Bakanı Hegseth: "Destansı Öfke Operasyonu", Rejim Değişikliği Savaşı Değil Ancak İran'da Rejim Değişti

(ANKARA) – ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Pentagon'da düzenledikleri basın toplantısında, İran'a yönelik yürütülen "Destansı Öfke Operasyonu"nun Irak Savaşı gibi uzun soluklu bir çatışma olmadığını, misyonun net ve yıkıcı hedeflere odaklandığını vurguladı. Hegseth, operasyonun ABD- İsrail ortaklığıyla İran'ın füzelerini, nükleer altyapısını ve güvenlik unsurlarını hedef aldığını, savaşın başlatılmadığını ve İran halkının mevcut durumdan yararlanması gerektiğini belirterek, "Operasyonun, İran'daki rejimi değiştirmeye yönelik olmadığını ancak İran rejiminin değiştiğini" söyledi. Caine de operasyonun devam edeceğini belirterek, "Askeri hedeflerin gerçekleşmesi biraz zaman alacaktır. Durumlar zorlu olacaktır. Ek zayiatlar vermeyi bekliyoruz" dedi.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, İran'a yönelik yürütülen "Destansı Öfke Operasyonu (Operation Epic Fury)" kapsamında ABD Savaş Bakanlığı'nda (Pentagon) basın toplantısı düzenledi. Hegseth ve Caine, "operasyonun Irak Savaşı gibi uzun soluklu ve belirsiz bir çatışma olmadığını, misyonun net, yıkıcı ve belirleyici hedeflere odaklandığını" vurguladı.

Pentagon'da düzenlenen toplantı, Trump yönetimi yetkililerinin İran operasyonu hakkında kamuoyuna yaptığı ilk kapsamlı açıklama olarak kayda geçti.

Hegseth'in açıklamaları ve operasyonun amacı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Pete Hegseth, açıklamalarına ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin operasyon gerekçesini sunarak başladı. Hegseth, İran saldırılarında ölen dört ABD askerine ilişkin "Minnettar bir ulus onları anıyor" ifadesini kullanırken, "Operasyonun geri kalanını, onları onurlandıracak bir şekilde yürütelim. Ne özür, ne tereddüt" diye konuştu.

Hegseth, operasyonun "Bir rejim değişikliği savaşı olmadığını" belirtirken, "İran rejiminin değiştiğini ve dünyanın bundan daha iyi durumda olduğunu" söyledi. Hegseth, operasyonun, İran'ın füzelerini, füze üretim tesislerini, deniz unsurlarını ve diğer güvenlik altyapısını hedef aldığını belirtti.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, rejim değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulunarak, doğrudan İran halkına seslenmiş ve "Amerika, sizi ezici güç ve yıkıcı bir kuvvetle destekliyor. Şimdi kaderinizi ele geçirmenin ve elinizin altında olan görkemli ve refah dolu geleceği serbest bırakmanın zamanıdır" demişti.

"Amerikalıları öldüren veya tehdit eden herkes takip edilecek ve etkisiz hale getirilecek"

Hegseth ayrıca, Tahran'ın nükleer silah edinmesine izin verilmeyeceğini vurguladı ve eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan 2015 nükleer anlaşmasını eleştirerek, "başarısız bir girişim" olarak nitelendirdi. Hegseth, "Amerikalıları öldüren veya tehdit eden herkes takip edilecek ve etkisiz hale getirilecek" uyarısında bulundu.

İran'a yönelik geçen yılın haziran ayında İsrail'le birlikte yürüttükleri "Geceyarısı Çekiç Operasyonu (Operation Midnight Hammer)"na atıfta bulunan Hegseth, bu operasyonda ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini yok ettiğini belirtti. Daha sonra Tahran'ı, ABD ile "barışçıl ve akılcı" bir anlaşma yapmayı reddetmekle suçlayan Hegseth, "Gecikiyorlardı, füzelerini yeniden doldurmak ve nükleer hedeflerini yeniden başlatmak için zaman kazanıyorlardı" ifadesini kullandı.

"Bu savaşı biz başlatmadık ama Başkan Trump altında bitiriyoruz"

Hegseth, İran halkına, mevcut durumdan yararlanmaları ve güvenlik güçlerini akıllıca hareket etmeye çağırdı.

Hegseth ayrıca, ABD'nin savaşı başlatmadığını savundu ve İran'ın onlarca yıldır "Amerika'ya karşı tek taraflı bir savaş yürüttüğünü" iddia ederek, "Bu savaşı biz başlatmadık, ama Başkan Trump altında bitiriyoruz" diye konuştu. Hegseth, ABD'nin "bu savaşın koşullarını baştan sona belirlediğini" belirterek, "İran halkının bu inanılmaz fırsattan yararlanmasını umuyoruz" dedi. Hegseth ayrıca, İran güvenlik güçlerine "akıllıca seçim yapmalarını" tavsiye etti ve "Biz kazanmak için savaşıyoruz ve zaman veya hayatları boşa harcamıyoruz" ifadesini kullandı.

Caine'den hayatını kaybeden askerlere taziye

Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Hegseth'in ardından gazetecilere yaptığı konuşmada, operasyonun detaylarını paylaştı. Konuşmasına operasyonda ölen ve yaralanan ABD personeline taziyelerini ileterek başlayan Caine, şöyle konuştu:

"Öncelikle, bugüne kadar çatışmada ölen ve yaralanan Savaş Bakanlığı personeli için hem kendi hem de Ortak Kuvvetlerin derin taziyelerini ifade etmek istiyorum. Bakanın da belirttiği gibi, onlar kahraman ve ülkemizin sunabileceği en iyisini temsil ediyorlar. Özverili hizmetin ne anlama geldiğinin gerçek örnekleridir. En derin ve içten taziyelerimiz aileleri, arkadaşları ve birimleri ile birlikte. Sizinle birlikte yas tutuyoruz ve sizi asla unutmayacağız."

Caine, operasyonun detaylarını paylaştı

Eski bir F-16 pilotu olarak geçmiş deneyimlerini aktaran Caine, ABD- İsrail ortak operasyonunun İran'a yönelik "tek gecelik bir görev olmadığını" söyleyerek, "Ek kayıplar bekliyoruz, her zaman olduğu gibi ABD kayıplarını en aza indirmek için çalışacağız, ancak Genel Sekreter'in de belirttiği gibi, bu büyük çaplı bir muharebe operasyonudur" dedi.

Caine, operasyonun 28 Şubat Cumartesi günü, ABD Doğu Saati ile 01.15'te (İran saatiyle 09.45) başladığını ve "Destansı Öfke Operasyonu"nun tek gecelik bir görev olmayacağını ekledi. Ayrıca operasyonun Donanma, Deniz Piyadeleri, Hava Kuvvetleri, Uzay Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik unsurlarını içerdiğini ve bunların İsrail ordusu ile iş birliği içinde çalıştığını belirten Caine, "Güç akışı bugün de devam ediyor" diyerek, ek kuvvetlerin geldiğini ifade etti.

Caine, operasyon öncesi Trump'ın nihai kararını 27 Şubat Cuma günü verdiğini, yani operasyon başlamadan saatler önce onayladığını söyledi. Caine, bunun tüm ABD ortak kuvvetlerinin son hazırlıklarını yapmasını sağladığını, hava savunma bataryalarının hazırlandığını ve pilotların ve ekiplerin son kez saldırı paketlerini prova ettiğini belirtti. Caine, bu sırada hava ekipleri son silahlarını yüklemeye, iki Amerikan taşıyıcı taarruz grubunun ise fırlatma noktalarına hareket etmeye başladığını söyledi.

"Siber saldırılar, İran'ın kritik sistemlerini devre dışı bıraktı"

Caine'e göre, "ABD ve İsrail saldırılarından önce siber saldırılar, İran'ın kritik sistemlerini devre dışı bıraktı" ve ABD siber operasyonları, "İran güçlerini bozmak, şaşırtmak ve kafalarını karıştırmak" için kullanıldı. Caine, iletişim sistemlerindeki aksaklıkların İran'ın saldırıyı değerlendirme ve yanıt koordinasyonunu azaltığını belirterek, "Bu operasyon son derece gizliydi, böylece her saatte düşman yalnızca şunu görecekti: hız, sürpriz ve şiddetli eylem" diye konuştu.

ABD-İsrail ortak operasyonunun İran'a karşı hedeflerini açıklayan Caine, "Görevimiz, kendimizi ve bölgesel ortaklarımızı korumak, İran'ın sınırlarının ötesinden güç projeksiyonu yapma yeteneğini engellemek ve uygun şekilde takip edilecek adımlara hazır olmaktır" dedi.

"ABD güçlerinin saldırıları hava üstünlüğünün sağlanmasıyla sonuçlandı"

Caine, ABD güçlerinin İran üzerinde hava üstünlüğü sağladığının altını çizerek, "ABD güçlerinin saldırıları hava üstünlüğünün sağlanmasıyla sonuçlandı" diye konuştu. Bu hava üstünlüğü yalnızca kuvvetlerimizin korunmasını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda İran üzerindeki görevlerini sürdürmelerine de imkan verecektir" dedi. Caine, operasyonun devam edeceğini vurguladı.

İran'a yönelik saldırıların planlanmasının "Aylarca, bazı durumlarda yıllarca süren kasıtlı planlamanın zirvesi" olduğunu söyleyen Caine, "ABD askeri güçleri İran'ın ABD tarafında sürekli ve etkili muharebe yürütme kapasitesini bozmaya, zayıflatmaya, engellemeye ve yok etmeye yönelik eşgüdümlü ve katmanlı etkiler sağladı" dedi.

"Bugün daha fazla kuvvet, Amiral Brad Cooper'ın denetiminde bölgeye hareket etti"

Caine, "bugün daha fazla kuvvetin Amiral Brad Cooper'ın liderliğinde olan Merkez Komutanlığı (CENTCOM) denetiminde bölgeye hareket ettiğini" belirtti. Caine özellikle Kuveyt ve Irak'ta görev yapan Wisconsin Ulusal Muhafız Birlikleri ile Vermont ve Virginia dahil olmak üzere çeşitli eyaletlerden Hava Ulusal Muhafız Birliklerinden söz etti.

Caine, "Açık konuşmak gerekirse, askeri hedeflerin gerçekleşmesi biraz zaman alacaktır. Durumlar zorlu olacaktır. Ek zayiatlar vermeyi bekliyoruz" dedi.

"Biz asla bir takvime kendimizi bağlamayız; bu mücadelenin temposunu başkomutan belirler"

Basın toplantısının ardından Hegseth ve Caine, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Operasyonun ne kadar süreceğine ilişkin soruya yanıt veren Hegseth, süre vermekten kaçındı ve "Biz asla bir takvime kendimizi bağlamayız. Bu mücadelenin temposunu başkomutan belirler. Bu onun şartlarında yürütülen bir operasyon" dedi. Hegseth, operasyonun tek gecelik olmadığını vurgulayarak, "Bu büyük bir savaş sahası. Değerlendirme ve hedefleme döngüsü zaman alacak" dedi.

Genelkurmay Başkanı Caine de hasar tespit sürecinin (BDA) eş zamanlı saldırılar nedeniyle uzayabileceğini belirtti ve "Normalde tekil bir operasyonu hızlıca değerlendirirsiniz. Şu anda hem taarruz hem değerlendirme aynı anda yürütülüyor. Bu nedenle süreç daha uzun sürebilir" diye konuştu.

"Okları değil, okçuyu vuruyoruz"

ABD'nin stratejisinin savunma değil, saldırı inisiyatifi üzerine kurulu olduğunu söyleyen Hegseth, "En iyi savunma iyi bir saldırıdır. Güney kanattaki hava sahasına agresif şekilde giriyoruz ve bize ateş etmeye kalkışacak her şeyi imha ediyoruz. Bunu okları değil, okçuyu vurmak olarak düşünün... Bu konvansiyonel şemsiye, nükleer hırslarını şantaj aracı olarak kullanmak içindi. Bu tehdidin doğasını net şekilde görüyoruz ve üzerine gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hegseth, operasyonun hedeflerini sıraladı

Trump'ın "Hedefler tamamlanınca ayrılacağız" sözleri hatırlatılınca Hegseth operasyonun hedeflerini şöyle sıralayarak, "İran'ın bize ve müttefiklerimize karşı güç projeksiyonu yapma kapasitesini yok etmek. Balistik füzeler, insansız hava araçları, donanma unsurları, bunlar tolere edilemez... Radikal İslamcılar nükleer bomba sahibi olamaz. Başkan onlara anlaşma için her fırsatı verdi. Kabul etmediler. Nükleer hedefleri hiçbir zaman sona ermedi" ifadelerini kullandı.

"Ne yapacağımızı ya da yapmayacağımızı düşmanımıza söylemeyiz"

"İran'da Amerikan kara unsurları var mı" sorusuna Hegseth net bir "Hayır" yanıtı verdi; ancak "Ne yapacağımızı ya da yapmayacağımızı düşmanımıza söylemeyiz. 'Şu kadar süre kalacağız, şu kadar asker göndereceğiz' demek ahmaklık olur" diye konuştu. Hegseth, Afganistan operasyonuna atıfla, ABD'nin "200 bin asker gönderip 20 yıl kalmak zorunda olmadığını" söyledi."

"Taktik hava unsurları bölgeye akıyor"

Bölgeye ilave asker gönderilip gönderilmeyeceği sorusuna Caine, "Ayrıntıya girmek istemiyorum, bu düşmana ipucu verir. Taktik hava unsurları bölgeye akıyor. Muharebe kapasitesi açısından olmak istediğimiz noktaya yaklaştık" sözleriyle yanıt verdi.

Dört ABD askerinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Hegseth, "Çoğunu engellersiniz. Hava savunmamız güçlüdür. Ama bazen bir tanesi sızabilir. Bu olayda taktik operasyon merkezini vurdu... Onları anıyoruz, ailelerinin yanında olacağız. Bu anlar kararlılığımızı daha da güçlendirir" ifadesine yer verdi.

İran'daki halka mesaj

İran'dan ayrılmak zorunda kaldığını söyleyen bir gazetecinin "Bu yıl evime güvenle dönebilecek miyim" sorusuna Hegseth, "Garanti veremem. Ama Başkan'ın mesajı açık: Bu İran halkı için bir an. Rejimin on binlerce protestocuyu öldürdüğünü gördük. İran halkı değişim aradı. Bu onların momentumu" sözleriyle yanıt verdi.

Kaynak: ANKA