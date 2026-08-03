ABD'nin Washington eyaletindeki orman yangınlarında yaklaşık 60 bin kişi tahliye edildi

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Spokane bölgesinde etkisini sürdüren orman yangınlarında 600'den fazla yapı kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 60 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

NBC News'e göre, Spokane bölgesinde devam eden 15 yangından, yaklaşık 101 bin hektarlık alan etkilendi.

Yangınlar henüz kontrol altına alınamazken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), bölgede saatte 56 kilometreye ulaşan rüzgarlar ve düşük nem nedeniyle yangın riskinin yüksek seyretmeye devam ettiğini bildirdi.

Yetkililer, Spokane'de yaklaşık 60 bin kişinin tahliye edildiğini, 600'den fazla yapının da kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Spokane Belediye Başkanı Lisa Brown, düzenlediği basın toplantısında, yaşananların "bölgenin şimdiye kadar karşı karşıya kaldığı en büyük doğal afet" olduğunu söyledi.

Washington Valisi Bob Ferguson, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü belirterek, Trump'ın yangınlardan etkilenen halka desteğini ilettiğini söyledi.

Ferguson, 1 Ağustos'ta orman yangınları nedeniyle eyalet genelinde acil durum ilan etmişti.

Kaynak: AA