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ABD'nin Suudi Arabistan ve Katar'a iki Patriot bataryası daha gönderdiği öne sürüldü

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ABD'nin Suudi Arabistan ve Katar'daki petrol ve doğal gaz tesislerini korumak için bölgeye iki Patriot bataryası daha gönderdiği öne sürüldü. Axios'a göre ABD, Trump'ın İran'a yeniden saldırı başlatması halinde enerji tesislerini korumak için bu ülkelere güven vermek istiyor.

ABD'nin Suudi Arabistan ve Katar'daki petrol ve doğal gaz tesislerini korumak amacıyla bölgeye iki Patriot bataryası daha gönderdiği öne sürüldü.

Axios'un isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD, Başkan Donald Trump'ın İran'a yeniden saldırı başlatması durumunda önemli enerji tesislerini korumak için Katar ve Suudi Arabistan'a güven vermek istiyor.

Ağustos başında Trump, İran'ın enerji altyapısına büyük bir saldırı planlarken Suudi Arabistan ve Katar, İran'ın misilleme olarak bu iki ülkenin petrol ve doğal gaz tesislerine saldırmasından duydukları endişeyi dile getirdi.

ABD'li yetkililer, bunun üzerine Trump'ın, saldırmak yerine İran'a ekonomik baskı uygulamayı seçtiğini belirtti.

ABD, geçen ay Suudi Arabistan'ın önemli bir petrol tesisini korumak için bu ülkeye bir Patriot bataryası daha gönderdi.

Katar'a da doğal gaz tesisinin korunması için bir Patriot bataryası yollandı.

Kaynak: AA
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