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OTTAWA, 27 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin Kanada Büyükelçisi Pete Hoekstra'nın sınır dışı edilmesi talebiyle yaklaşık 290.000 Kanadalının imzaladığı dilekçe Avam Kamarası'na resmen sunuldu.

Kanada Yeşiller Partisi'nin eski lideri Elizabeth May perşembe günü dilekçeyi parlamentoya sunarken yaptığı açıklamada, Hoekstra'yı "diplomatik protokole aykırı diplomat" diye nitelendirdi. Dilekçenin bağlayıcı niteliği bulunmuyor.

May, "Kanadalılar ezici bir çoğunlukla Pete Hoekstra'nın Kanada'da istenmediği yönündeki görüşlerini açıkça ortaya koymuştur" dedi.

Dilekçenin imza kampanyası, Calgary'de yaşayan bir Kanada vatandaşı tarafından başlatılmıştı. Dilekçede Hoekstra sık sık "Kanada ile ABD arasındaki diplomatik ilişkileri baltalayan" ve ABD yönetiminin Kanada'yı "51. eyalet" olarak ilhak etme tehditlerini normalleştiren açıklamalar yapmakla suçlanıyor.

Kanada hükümetine Hoekstra'yı istenmeyen kişi ilan ederek görevinden uzaklaştırması çağrısında bulunan dilekçe, "ABD'nin Kanada'nın içişlerine diplomatik müdahalesinin" bir parlamento komitesi tarafından incelenmesini de talep ediyor.

21 Temmuz'da imzaya açılan elektronik dilekçe 285.993 doğrulanmış imza toplayarak, Avam Kamarası'nın elektronik dilekçe sistemini hayata geçirdiği 2015 yılından bu yana en yüksek katılımlı dilekçelerden biri oldu.

Parlamento iç tüzüğüne göre federal hükümetin dilekçenin sunulmasından itibaren 45 takvim günü içinde resmi yanıt vermesi gerekiyor.

Kaynak: Xinhua