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Buşehr Vali Yardımcısı, ABD'nin Buşehr'e saldırılarında iki askeri karargahın vurulduğunu söyledi

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Buşehr Vali Yardımcısı İhsan Cihaniyan, ABD'nin İran'ın güneyine düzenlediği saldırılarda iki askeri karargahın vurulduğunu açıkladı. İran Devrim Muhafızları da misilleme olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi hedef aldı.

Buşehr Vali Yardımcısı İhsan Cihaniyan, ABD'nin İran'ın güneyine yönelik saldırılarında iki askeri karargahı vurduğunu açıkladı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre Cihaniyan, Buşehr eyaletine yönelik ABD saldırıları hakkında konuştu.

ABD'nin gece saatlerinde İran'a başlattığı saldırılara dair Cihaniyan, "Buşehr eyaletinin Deşti ve Çoğadek kentlerindeki iki askeri karargah düşman füzesi ile vuruldu." dedi.

ABD, İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Bender Abbas kentlerine gece saatlerinde saldırı düzenlemişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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