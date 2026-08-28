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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Önal verimli görüşme gerçekleştirdi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Önal verimli görüşme gerçekleştirdi
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ile verimli bir görüşme yaptığını belirterek, bölgesel istikrar, güvenlik ve ortak refah için birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

(ANKARA)- ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Bölgesel istikrarı, güvenliği ve ortak refahı ilerletmek için birlikte çalışırken Türkiye'nin süregelen ortaklığına minnettarız" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Barrack paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Sedat Önal ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bölgesel istikrarı, güvenliği ve ortak refahı ilerletmek için birlikte çalışırken Türkiye'nin süregelen ortaklığına minnettarız."

Kaynak: ANKA
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