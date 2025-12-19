Abd, Stinger Füzeleri İçin NATO'ya 136 Milyon Dolarlık Satışa Onay Verdi

WASHINGTON, 19 Aralık (Xinhua) -- Trump yönetimi, Stinger füzelerinin hizmet süresi uzatılması amacıyla NATO'ya 136,1 milyon dolar değerinde askeri satış yapılabilmesine onay verdi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada NATO Destek ve Tedarik Ajansı'nın, ilave itki peletleri, uçuş motorları, gaz jeneratör kartuşları ve Stinger savaş başlığı bileşenlerinin yanı sıra ABD hükümeti ve yüklenicilerin sağladığı mühendislik hizmetleri ve teknik hizmetlerin teminine yönelik talepte bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, "Önerilen bu satış, NATO müttefiklerinin hazırlık durumunu artırıp hava savunma yeteneklerini geliştirerek ABD ve NATO'nun savunma hedeflerine katkı sağlayacaktır. Almanya, İtalya ve Hollanda bu ekipmanları silahlı kuvvetlerine entegre etmede herhangi bir zorluk yaşamayacaktır" ifadelerine yer verildi.

NATO'nun tüm alanlarda çok uluslu tedarik, destek ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinde önde gelen kurumu olan NATO Destek ve Tedarik Ajansı, Almanya, İtalya ve Hollanda adına Stinger Hizmet Süresi Uzatma Programı'nı yürütüyor.

ABD'li savunma şirketi Raytheon tarafından üretilen Stinger füzeleri, kara birliklerinin hızla konuşlandırabildiği, hafif ve bağımsız bir hava savunma sistemi olarak tanımlanıyor.