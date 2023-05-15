ABD medyası Türkiye'deki seçimi ikinci tura kalması üzerinden gördü

ABD medyası, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde bitirmesi ancak adayların hiçbirinin yüzde 50 barajı için yeterli oy alamaması nedeniyle seçimlerin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura kalması üzerinden gördü.

Washington Post'un (WP), "Erdoğan liderliğinde, Türkiye seçimleri ikinci tura gidiyor" başlığıyla verdiği haberde, seçim sonuçları için "20 yıldır Türk siyasetine hakim olan Erdoğan'ın en zorlu seçim mücadelesi" değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçimlerde yarışı "önemli bir fark" ile rakibi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde bitirdiği ve mevcut iktidar partisinin Meclis'in kontrolünü elinde tuttuğu aktarıldı.

Ülkedeki muhalefetin yıllar sonra ilk defa birleştiği işaret edilen haberde, ilk tur seçim sonuçlarının, muhalefeti seçim öncesi önde olduğunu gösteren kamuoyu yoklamalarına "meydan okuduğu" kaydedildi ve uzmanların, muhalefetin ikinci turda galip gelmesinin zor olacağını söylediği değerlendirmesine yer verildi.

-"Seçim sonucu, muhaliflerin umutlarını yerle bir etti"

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde de Erdoğan'ın dün yapılan seçimden "ana rakibine karşı sürpriz bir avantajla çıktığı" değerlendirmesinde bulunularak "Seçim sonucu, son günlerde Erdoğan'ı ilk tur oylamada koltuğundan indirebileceklerine dair iyimserlikle vızıldayan Erdoğan'ın muhaliflerinin umutlarını yerle bir etti." ifadesine yer verildi.

Haberde, dünkü seçim sonuçlarının, Türkiye'nin derin bir şekilde bölünmüş olduğunu gösterdiği öne sürülerek Erdoğan'ın, "ülkedeki muhafazakarların şampiyonu olarak milyonlar tarafından sevilirken diğerleri tarafından da ülkenin demokratik kurumlarını aşındıran ve muhaliflerini hapse atan bir lider" olarak eleştirildiği yorumu yapıldı.

Türkiye'deki seçimin sonucunun yurt içi ve dışında dalgalanma etkisi yarattığının altı çizilen haberde, "Erdoğan, Türkiye'nin Doğu ile Batı'nın kesişme noktasındaki konumundan ustaca yararlandı, ülkeyi büyük güç rekabetine soktu ve Orta Doğu, NATO ve Ukrayna'da nüfuz sahibi oldu." ifadesi kullanıldı.

"Türklerin seçimlere olan inancı yüksek"

New York Times, dünkü seçimlerde, 2018'e kıyasla seçmenin Erdoğan'dan "uzaklaşma eğilimi" gösterdiği işaret edilerek "Erdoğan yine de hızlı bir zafer bekleyen muhalefet destekçilerini üzerek adaylar arasında en fazla oyu aldı." ifadesine yer verildi.

Gazetenin, "Türkiye'nin heyecan verici cumhurbaşkanlığı seçiminden dört çıkarım" başlıklı haberinde de Erdoğan'ın ilk turda bir zafer elde edememesine rağmen hala "zorlu bir siyasi güç" olduğu vurgulandı.

Haberde, Türkiye'deki seçimlerin, ülkenin gidişatını nasıl şekillendirebileceğinin dünya çapında yakından izlendiği, 20 yıldır Türkiye'ye liderlik eden Erdoğan'ın bir 5 yıl daha görev yapmak için güçlü bir konumda göründüğü belirtildi.

Türkiye tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kaldığı, yüzde 5,17 oy alan ve yarıştan elenen aday Sinan Oğan'ın "sağcı seçmenlerinin ikinci turu belirleyeceği" ve çoğunun da "muhtemelen Erdoğan'ı seçeceği" tahmininde bulunuldu.

Haberde, Türkiye'deki 64 milyon seçmenin yüzde 88,9'unun sandığa gittiği de vurgulanarak "Katılım rakamı, ABD 2020 başkanlık seçimlerindeki yüzde 66,6'lik katılımın çok üzerinde." kıyaslaması yapıldı.

Türklerin seçimleri ciddiye aldığı aktarılan haberde, "Türklerin seçimlere inancı yüksek" ara başlığı kullanıldı.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023