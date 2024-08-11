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ABD'den Nicolas Maduro'ya dikkat çeken teklif: Başkanlığı bırak, bize sığın

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ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin, seçimleri kazanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya başkanlıktan feragat etmesi karşılığında siyasi sığınma teklifinde bulunduğunu ileri sürdü. ABD'nin, gelecekte yargılanmaları halinde Maduro ve üst düzey hükümet yetkililerine Venezuela'ya geri iade etmeme garantisi verdiği de belirtildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya başkanlıktan feragat etmesi karşılığında siyasi sığınma teklifinde bulunduğunu ileri sürdü.

MADURO'YA "İSTİFA ET, ABD'YE GEL" TEKLİDİ

WSJ'nin Beyaz Saray'daki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin, "gelecekte adli suçlamalarla karşı karşıya kalacak" Maduro ve hükümetinin üst düzey yetkililerini, siyasi sığınma karşılığında, ocaktaki yeni devlet başkanlığı dönemi öncesinde istifa etmeleri için ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Gazeteye açıklamalarda bulunan kaynaklardan biri, Maduro ve üst düzey hükümet yetkililerinin "gelecekte ülkenin adli makamlarınca yargılanmaları durumunda, Venezuela'ya iade etmeme garantisi" de verildiğini ifade etti.

ABD'den Nicolas Maduro'ya dikkat çeken teklif: Başkanlığı bırak, bize sığınVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

Haberde, ABD ile Maduro hükümeti arasındaki "gizli görüşmelerin", 28 Temmuz'daki seçimlerde kendilerinin açık farkla kazandığını ileri süren ve seçim sonuçlarını reddeden muhalefet için de umut ışığı olduğu belirtildi. ABD ile Venezuela arasında geçen yıl Katar'ın başkenti Doha'da yapılan "gizli anlaşma"nın yapıldığı görüşmelerde de "Maduro'nun görevi bırakması" konusunun gündeme geldiği aktarılan haberde, Venezuela Devlet Başkanı'nın bu konuyu görüşmeye yanaşmadığı kaydedildi.

MADURO, GİZLİ ANLAŞMANIN BELGELERİNİ PAYLAŞMIŞTI

Maduro, geçen hafta, ABD ile varılan ve Katar'da imzalanan "gizli anlaşmaya" dair belgeleri sosyal medyada paylaşmıştı. Paylaşımda yer alan belgelerde, Biden yönetimiyle Maduro yönetiminin ülkedeki devlet başkanı seçimine muhalefetin katılması ve seçimlere "bağlı kalınması" halinde ABD'nin Venezuela'ya petrol, bankacılık ve altın sektörlerindeki yaptırımlarını kaldırma konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Nicolas Maduro, 9 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'ye yönelik, "Venezuela'nın içişlerine karışmayın. Bu sizden tek isteğim." ifadesini kullanmıştı.

ABD'den Nicolas Maduro'ya dikkat çeken teklif: Başkanlığı bırak, bize sığın

"SEÇİM SONUÇLARINDA SORUMLULUK MADURO'DA"

Öte yandan, McClatchy gazetesine açıklamalarda bulunan ve adının açıklanmasını istemeyen Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, ABD'nin Maduro'ya herhangi bir teklifte bulunmadığını ancak, "ülkeyi bulunduğu durumdan çıkarmak adına" ABD'nin her türlü olasılığı konuşmaya hazır olduğunu belirtti. ABD'li yetkili, Maduro'ya "seçimin gerçek sonuçlarını" tanıması konusunda baskı yapmak için bir dizi seçenek üzerinde çalıştıklarını kaydederek, "Sorumluluk, seçim sonuçlarını netleştirmeleri için Maduro ve Venezuela yetkililerindedir." dedi.

Maduro'ya, "Edmundo Gonzalez'in kazandığı 28 Temmuz seçim sonuçlarını tanıması" çağrısında bulunduklarını vurgulayan yetkili, "Bu seçim çıkmazına bir çözüm bulmak için bölgesel ve uluslararası ortaklarımızla yakın temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

VENEZUELA'DAKİ SEÇİMLER

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimi düzenlenmişti. Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı. Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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