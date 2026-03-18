ABD'li Müslüman Carrillo: "İslam'ı seçmek, hayatımda verdiğim en isabetli karar oldu"

ABD'de yaklaşık 2 yıl önce Müslüman olmaya karar veren Latin Amerika kökenli Anndrea Carrillo, bunun hayatında verdiği "en isabetli karar" olduğunu söyledi.

AA muhabirine konuşan Meksika kökenli ABD vatandaşı Carrillo, Müslüman olmaya giden yolda yaşadıklarını ve hissettiklerini anlattı.

Carrillo, ülkesi Meksika'da genellikle insanların Katolik Hristiyan olduğunu ancak kendisinin daha önce aslında hiçbir dine mensup olmadığını belirterek, henüz 2 yıl önce tanıştığı İslam'a geçerken onu benimsemekte hiç zorluk çekmediğini dile getirdi.

Latin Amerikalı Carrillo, "Doğup büyüdüğüm ülke Meksika, genellikle Katolik bir ülkedir ancak bu inanç, bende hiçbir zaman tam anlamıyla bir karşılık bulmamıştı. Elhamdülillah, İslam hakkında bilgi edinmeye başladığımda, hakikatin bu olduğunu idrak ettim ve hiç vakit kaybetmeden hemen şehadet getirmek istedim." ifadelerini kullandı.

"İslam'ı seçmek, hayatımda verdiğim en isabetli karar oldu." diyen Carrillo, her sabah uyandığında bu yüzden içini "büyük bir şükran duygusu kapladığını" vurguladı."

ABD'ye taşındıktan sonra Müslümanlarla tanışma fırsatı buldu

Henüz 19 yaşında bir genç kız iken ABD'ye taşındığını söyleyen Carrillo, burada pek çok Müslümanla tanışma fırsatı bulduğunu ve onlardan çok destek gördüğünü anlattı.

Carrillo bu dönemde tanıştığı ve etkilendiği Müslümanlarla ilgili şunları söyledi:

"Hayatımda bazı zorluklarla boğuştuğumu bilmeseler bile; yiyecek ikram ederek, bana güzel sözler söyleyerek ve hatta sarılarak, bana her zaman destek oldular. ve fark ettim ki, ne zaman nazik bir insanla karşılaşsam, hepsinin ortak bir noktası vardı; İslam. Nihayetinde arkadaşlarımdan biri, bana İspanyolca bir Kur'an-ı Kerim hediye etti ve benim için bu, (İslam'ı seçmemde) tereddütsüz bir 'evet' cevabı oldu."

Kur'an-ı Kerim'in insanların hayatını disipline etmekte büyük bir etken olduğunun altını çizen Carrillo, 5 yıldır evli olduğunu ve Hindistan kökenli bir Müslüman olan eşinin de yeni inancını kanıksama konusunda kendisine çok yardımcı olduğunu aktardı.

Carrillo, eşinin kendisine karşı tutumunu, "Beni asla 'Müslüman olmak zorundasın' diye sıkıştırmadı. Ama tabii ki, iyi bir Müslüman olmanın nasıl bir şey olduğuna dair karşımda harika bir örnek olması, beni şu düşünceye itti; ah, ne güzel bir yaşam tarzı bu; Müslümanların sahip olduğu şeyler, gerçekten de her yerde fark edilen türden değerler." sözleriyle anlattı.

"Sırf Müslüman olmak bile insanı daha iyi bir birey olmaya yöneltiyor"

Meksika'daki ailesinin, Müslüman olduktan sonra dönüştüğü halini çok sevdiklerini belirten Carrillo, ailesiyle son dönemdeki ilişkisine dair şunları kaydetti:

"Sanırım artık daha iyi bir evlat, daha iyi bir kız kardeş ve daha iyi bir torun oldum. Sırf Müslüman olmak bile insanı daha iyi bir birey olmaya yöneltiyor; öyle ki annem şu sıralar İspanyolca bir Kur'an-ı Kerim meali okuyup araştırıyor ve 'Belki ben de Müslüman olurum' diyor. İşte ramazan ayına dair en büyük sevincim de tam olarak bu."

Dini, etnik kökeni veya ülkesi ne olursa olsun zorluk içindeki herkese dua ettiğini söyleyen Carrillo, Allah'ın insanları "her daim koruduğuna ve rahmetiyle ferahlık bahşedeceğine" olan inancını paylaştı.

Carrillo, "Filistin'deki, Gazze'deki, Sudan'daki ve dünyanın, acı çektiklerini dahi bilmediğimiz diğer tüm bölgelerindeki kardeşlerimiz için her zaman dua ediyorum. Her zaman büyük acılar yaşanıyor ancak Allah'ın izniyle, her zaman rahmet de mevcuttur." dedi.

"Türkiye'ye aşık oldum"

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezine (Diyanet Center of America - DCA) her fırsatta uğradığını belirten Carrillo, buraya ilk gittiğinde henüz Müslüman olmadığını ancak bir ramazan ayında, arkadaşlarının daveti üzerine oruç tutmayı deneyimlemek için ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini söyledi.

Carrillo, "Elbette benim için farklı bir deneyimdi ancak orada büyülü bir atmosferin hüküm sürdüğünü hissettim: İnsanlar gülüşüyordu, çocuklar caminin içinde oyunlar oynuyordu. Her ne kadar benim için yepyeni bir ortam olsa da, oradaki insanlar bana her an kendimi evimdeymişim gibi hissettirdi. Bana hurma ve su ikram ettiler; gerçekten çok güzel bir deneyimdi." diye konuştu.

Daha sonra Türkiye'yi ziyaret etme fırsatını da yakaladığını belirten Carrillo, "Türkiye'ye aşık oldum. Maşallah, yemekleriniz de tek kelimeyle harika." ifadesini kullandı.

ABD'den 8 kişilik bir ekiple Türkiye'nin farklı yerlerini gezdiğini anlatan ABD'li Müslüman kadın, gittiği her yerde "harika vakit geçirdiklerini", Türkiye'de yetkililer dahil herkesin "son derece misafirperver ve nazik" olduğunu dile getirdi.

Carrillo, "Bize pek çok leziz yemek ikram ettiler; sokaklarda yürürken bile sürekli yeni bir şeyler yeme fırsatı buluyorduk. Kültürü, bizzat görmek gerçekten çok güzeldi." dedi.

Gezinin en sevdiği kısmının, "Konya'yı görme şansına eriştiği anlar" olduğunu belirten Carrillo, "O dönemde, İslam'ın şekillenmesinde büyük rol oynamış ve hala oynayan pek çok tarihi mekanı ziyaret etme fırsatı bulduk. Dolayısıyla Türk kültürünü ve tüm o tarihi mirasın İslam dünyasında bugün dahi capcanlı şekilde yaşatıldığını görmek gerçekten çok güzeldi." diye konuştu.