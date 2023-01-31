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ABD'li John Bolton, İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkan Türkiye'yi hedef aldı

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Kur'an yakma provokasyonu sonrası Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'e destek, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan geldi. İsveç basınına konuşan Bolton skandal bir çıkışta bulunarak "Türkiye'yi atmak istiyorsak, NATO'yu feshedip tekrar kurabiliriz" ifadesini kullandı.

Terörle mücadelede gerekli adımları atmayan ve Kur'an provokasyonuyla infial yaratan İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeyen Türkiye, hedef tahtasına konuldu.

Batılı basında ve düşünce kuruluşlarında "Türkiye NATO'dan çıkarılsın" söylemleri arttı. Benzer açıklama ABD'nin şahin politikacılarından ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan geldi.

İsveç basınına konuşan Bolton, Türkiye'nin S-400 alımını ve İsveç tutumunu gerekçe göstererek Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını istedi. Bolton, Türkiye'yi İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecini sabote etmekle itham ettiği açıklamasında, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını salık verdi.

Bolton, "Uluslararası hukukun 'koşullar değişmediği sürece' ilkesi neredeyse her şeye izin vermektedir. NATO'da olmak isteyip istemediklerine kendileri karar verebilirler ya da biz NATO'yu feshedip yeniden kurabiliriz. Bunu çözmenin pek çok yolu var" dedi.

Bolton açıklamasında Türkiye'ye F-16 satımı sürecine de değindi. "ABD Başkanı ben olsaydım mayıs ayındaki seçimlere kadar hiçbir şey yapmazdım" diye konuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

John Bolton Türkiye İsveç Nato Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Erkan Can :

yine yaklaşan bir seçim ve bizim atarlı giderli dış politikalarımız.. sonuç olarak kullanmayacağımız s400 leri alırız,rahibi fln teslim ederiz öpüşüp barışırız.

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sade vatandaş:

yani demek istiyorki gelecek olan yeni hükümet bizim istediğimizi yapacak aslında burada sorulması gereken Türkiyeyi natoya kim soktu çokmu lazımdı nato bize ülkemizde bulunan atom bombaları yüzünden rusyayla çıkacak olan savaşta bir nükleer hedefiz bu bombaları niye yunanistan almıyor

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Osman Tokgonul:

Gelecek olan hükümetin ABD yi destekleyeceğini nereden anladın ? Kavunun olgun olduğunu anlamak için yapılan hareketi Bolton da mı denedin ? Yav kardeş , altıncı filoya SECDE eden biz değil siz siniz siiiiz .

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