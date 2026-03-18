ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü

ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü
Güncelleme:
İran'ın başkenti Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı Kompleksi, ABD-İsrail ortak saldırıları sonucunda ciddi hasar gördü. Sadabad Sarayı'nın en ünlü müzelerinden birisi olan Yeşil Saray Müzesinin yanı sıra, Beyaz Saray Müzesi (Millet Sarayı), Ümitvar Kardeşler Müzesi ile tarihi geçmişi 90 yıl geriye giden Saltanat Müzesi'nin kapı ve pencereleri saldırılar nedeniyle kırıldı.

  • ABD-İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana devam eden saldırılarında Tahran'daki Sadabad Sarayı Kompleksi'nde ciddi hasar meydana geldi.
  • Sadabad Sarayı Kompleksi'ndeki Yeşil Saray Müzesi, Beyaz Saray Müzesi, Ümitvar Kardeşler Müzesi ve Saltanat Müzesi'nin kapı ve pencereleri saldırılarda kırıldı.
  • Sadabad Sarayı Kompleksi'nin en eski yapısı olan Vali Müzesi'nin tavanından birçok parça yere düştü.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana devam eden İran'a yönelik saldırılarında başkent Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı Kompleksi'nde ciddi hasar meydana geldi.

İran'a yönelik saldırılar nedeniyle bir kısmı dünya mirası listesinde yer alan tarihi eserlerde de hasar oluştu.

SADABAD SARAYI ZARAR GÖRDÜ

ABD-İsrail saldıraları nedeniyle hasar alan tarihi eserlerden biri de başkent Tahran'da bulunan ve içerisinde birçok müzeyi barındıran Sadabad Sarayı Kompleksi oldu.

Tahran'ın kuzeyinde Elbruz Dağları'nın eteğinde, Kaçarlar Hanedanlığı döneminde inşa edilen ve Pehlevi Hanedanlığı döneminde yeni bir görünüme kavuşan tarihi Sadabad Sarayı Kompleksi'nde oluşan hasar görüntülendi.

ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü

Saldırılar sonucu Sadabad Sarayı Kompleksi'nde yer alan birçok müzede oluşan hasar dikkat çekiyor.

ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü

TARİHİ MÜZELERİ KAPI VE PENCERELERİ SALDIRILARDA KIRILDI

Sadabad Sarayı'nın en ünlü müzelerinden birisi olan Yeşil Saray Müzesinin yanı sıra, Beyaz Saray Müzesi (Millet Sarayı), Ümitvar Kardeşler Müzesi ile tarihi geçmişi 90 yıl geriye giden Saltanat Müzesi'nin kapı ve pencereleri saldırılar nedeniyle kırıldı.

ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü

Ayrıca Kompleksin Kaçar Hanedanlığı döneminden kalan en eski yapısı olan Vali Müzesi'nin tavanından birçok parça yere düşmüş durumda.

ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü

Hem Kaçar hem de Pehlevi Hanedanlığı şahlarının yazlık mekan olarak kullandığı ve tarihi geçmişi 19. Yüzyıla kadar uzanan Sadabad Sarayı Kompleksi, 1979 yılındaki İslam Devrimi'nin ardından müzeye dönüştürülmüştü.

ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü

Toplamda 1100 metrekarelik bir alanda kurulu olan Saray Kompleksi'nin içerisinde 15 müze ve 2 saray bulunuyor. İran yönetimi hali hazırda bu güzide kompleksi yabancı devlet başkanlarını ağırlamak için kullanıyor.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
