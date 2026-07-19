Haberler

İran'a saldırılarını sürdüren ABD'ye ait 14 yakıt ikmal uçağı son 24 saatte İsrail'e ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ordusuna ait 14 ilave yakıt ikmal uçağı son 24 saatte İsrail'e ulaştı. Walla sitesinin haberine göre ABD, İran'a yönelik saldırıları genişletmek için 100 yakıt ikmal uçağı konuşlandırmayı planlıyor; ayrıca F-35 ve F-15 savaş uçaklarını da Orta Doğu'ya kaydırdı.

İran'a yönelik saldırılarını sürdüren ABD ordusuna ait 14 ilave yakıt ikmal uçağının son 24 saatte İsrail'e ulaştığı bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Walla sitesinin İsrailli askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran'a saldırıların kapsamını genişletmeye hazırlandığı belirtilen ABD'nin İsrail'e 100 yakıt ikmal uçağı konuşlandırmayı planladığı aktarıldı.

ABD ordusuna ait 14 ilave yakıt ikmal uçağının son 24 saatte İsrail'e iniş yaptığını belirten askeri kaynaklar, söz konusu yakıt ikmal uçaklarının İsrail askeri hava üsleri ve Eylat kentindeki Ramon Havalimanı'nda tutulacağını aktardı.

İsrailli askeri kaynaklar, saldırıların yoğunlaşması ve ek yakıt ikmal uçaklarına ihtiyaç duyulması halinde ABD uçaklarının Ben Gurion Havalimanı'nı da kullanabileceğini belirtti.

Öte yandan ABD'nin, İngiltere'deki F-35 ve Almanya'daki F-15 savaş uçaklarını da Orta Doğu'ya kaydırdığını belirten haberde, bölgeye sevk edilen savaş jetleri arasında, İran'ın hava savunma sistemlerini ve radarlarını etkisiz hale getirme özelliğine sahip özel donanımlı uçakların da bulunduğu kaydedildi.

İsrail basını, ABD'nin ilerleyen günlerde İran'a yönelik süren hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığını ve bu bağlamda Orta Doğu'ya yakıt ikmal uçaklarının yanı sıra ilave savaş uçakları da sevk etmeye başladığını aktarıyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi

Haluk Levent'i, Oğuzhan Uğur da yalnız bıraktı! İşte ilk ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası finaline saatler kala Lionel Messi'den ağlatan veda mektubu

Dünya Kupası finaline saatler kala Messi'den ağlatan veda mektubu
Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

Beşiktaş'tan rest: Kabul etmemiz mümkün değil
Sadece 200 bin Euro'ya transfer edilmişti! Samsunspor'dan satış rekoru

200 bin Euro'ya transfer ettiği oyuncusunu 6.5 milyon Euro'ya sattı
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD, İran'ın can damarını vurdu
Acun Ilıcalı inat etti satın alacak! Beşiktaş'ın yıldızı için yeni teklif

İnat etti satın alacak! Acun'dan Beşiktaş'ın yıldızı için yeni teklif
Türkiye'ye kesin dönüş yapacak olan gurbetçi kadın İzmir ve Muğla'daki ev fiyatlarını görünce küçük dilini yuttu

Türkiye'deki ev fiyatlarını gören gurbetçi kadın küçük dilini yuttu!
İşte 2026 Dünya Kupası şampiyonunu bekleyen devasa gelir

İşte şampiyonu bekleyen devasa gelir