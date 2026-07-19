İran'a saldırılarını sürdüren ABD'ye ait 14 yakıt ikmal uçağı son 24 saatte İsrail'e ulaştı

İran'a yönelik saldırılarını sürdüren ABD ordusuna ait 14 ilave yakıt ikmal uçağının son 24 saatte İsrail'e ulaştığı bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Walla sitesinin İsrailli askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran'a saldırıların kapsamını genişletmeye hazırlandığı belirtilen ABD'nin İsrail'e 100 yakıt ikmal uçağı konuşlandırmayı planladığı aktarıldı.

ABD ordusuna ait 14 ilave yakıt ikmal uçağının son 24 saatte İsrail'e iniş yaptığını belirten askeri kaynaklar, söz konusu yakıt ikmal uçaklarının İsrail askeri hava üsleri ve Eylat kentindeki Ramon Havalimanı'nda tutulacağını aktardı.

İsrailli askeri kaynaklar, saldırıların yoğunlaşması ve ek yakıt ikmal uçaklarına ihtiyaç duyulması halinde ABD uçaklarının Ben Gurion Havalimanı'nı da kullanabileceğini belirtti.

Öte yandan ABD'nin, İngiltere'deki F-35 ve Almanya'daki F-15 savaş uçaklarını da Orta Doğu'ya kaydırdığını belirten haberde, bölgeye sevk edilen savaş jetleri arasında, İran'ın hava savunma sistemlerini ve radarlarını etkisiz hale getirme özelliğine sahip özel donanımlı uçakların da bulunduğu kaydedildi.

İsrail basını, ABD'nin ilerleyen günlerde İran'a yönelik süren hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığını ve bu bağlamda Orta Doğu'ya yakıt ikmal uçaklarının yanı sıra ilave savaş uçakları da sevk etmeye başladığını aktarıyor.