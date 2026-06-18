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İsrail'in, ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü

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İsrail ordusu, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata ve ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İsrail ordusunun, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İsrail ordusu, 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Nebatiye vilayetine bağlı Kefertebnit ile Ernun beldelerini birbirine bağlayan kavşakta seyir halindeki bir aracı hedef aldı.

Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, ağır yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan İsrail'e ait bir İHA'nın Nebatiye'ye bağlı Haddasa beldesinde bir noktayı hedef aldığı, saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

İsrail'e ait bir İHA da sabah saatlerinden bu yana başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş yapıyor.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 826 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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