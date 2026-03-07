Haberler

ABD, İran'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Azerbaycan'ın Nahçıvan Uluslararası Havalimanı ve bir çocuk okuluna yönelik yaptığı insansız hava aracı saldırısını şiddetle kınadı. İran'ın bu eyleminin masum sivilleri hedef aldığı ve Azerbaycan'ın egemenliğini ihlal ettiği belirtildi.

Abd Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İran'ın 5 Mart'ta Azerbaycan'nın Nahçıvan Uluslararası Havalimanı ve bir çocuk okulunu insansız hava aracı ile hedef aldığı aktarılarak, Tahran'ın "sebepsiz yere gerçekleştirdiği" bu saldırının şiddetle kınandığı belirtildi.

Bu saldırıların masum sivilleri yaraladığı ve kritik sivil altyapıya zarar verdiği ifade edilen açıklamada, saldırıların Azerbaycan'ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğu ve İran'ın "saldırganlığını gereksiz şekilde tırmandırdığı" öne sürüldü.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Islam Doğru
Trump'ın İran'daki tüm hayallerini suya düşürecek gizli rapor sızdı

Trump'ın İran'daki tüm hayallerini suya düşürecek rapor sızdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da yeni dini liderin 24 saat içinde belirlenebileceği iddiası

Yeni liderle ilgili dikkat çeken iddia! Saat verdiler
Savaş büyüyor! Avrupa ülkesi kapıları açtı, ölüm makinesi üsse indi

Savaş büyüyor! Avrupa ülkesi kapıları açtı, ölüm makinesi üsse indi
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi

Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi
İran'da yeni dini liderin 24 saat içinde belirlenebileceği iddiası

Yeni liderle ilgili dikkat çeken iddia! Saat verdiler
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar

140 bin lira ceza tepki çekmişti! APP plakalarla ilgili yeni karar
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor