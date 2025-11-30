Haberler

ABD İnsansız Hava Aracı Yemen'de El Kaide Hedefini Vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'in Marib vilayetinde ABD'ye ait insansız hava aracı tarafından düzenlenen saldırıda El Kaide üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

SANA, 30 Kasım (Xinhua) -- Yemen'in orta kesimindeki Marib vilayetinin doğusundaki Al-Wadi ilçesinin Al-Husoon bölgesinde ABD'ye ait insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda El Kaide üyesi olduğu söylenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Yerel hükümet güvenlik kaynakları isimlerinin açıklanmaması şartıyla Xinhua'ya yaptığı açıklamada, motosikletli 2 gencin Al-Wadi ilçesinden olduğunu belirtti.

ABD insansız hava araçları Yemen'de El Kaide dahil militan gruplarla bağlantılı olduğu düşünülen kişileri düzenli olarak hedef alıyor.

ABD ve Yemen hükümeti olayla ilgili resmi açıklama yapmadı.

Stratejik öneme sahip ve petrol zengini Marib, Yemen hükümetinin kontrolü altında bulunuyor. 2014 sonlarında iç savaşın başlamasından bu yana hem El Kaide hem de Husi milisleri bölgedeki faaliyetlerini genişletmeye çalışıyor.

Bölgede kaos çıkarmayı amaçlayan milis hareketleri olduğuna dair çıkan haberler üzerine son zamanlarda güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
title