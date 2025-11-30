ABD İnsansız Hava Aracı Yemen'de El Kaide Hedefini Vurdu

SANA, 30 Kasım (Xinhua) -- Yemen'in orta kesimindeki Marib vilayetinin doğusundaki Al-Wadi ilçesinin Al-Husoon bölgesinde ABD'ye ait insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda El Kaide üyesi olduğu söylenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Yerel hükümet güvenlik kaynakları isimlerinin açıklanmaması şartıyla Xinhua'ya yaptığı açıklamada, motosikletli 2 gencin Al-Wadi ilçesinden olduğunu belirtti.

ABD insansız hava araçları Yemen'de El Kaide dahil militan gruplarla bağlantılı olduğu düşünülen kişileri düzenli olarak hedef alıyor.

ABD ve Yemen hükümeti olayla ilgili resmi açıklama yapmadı.

Stratejik öneme sahip ve petrol zengini Marib, Yemen hükümetinin kontrolü altında bulunuyor. 2014 sonlarında iç savaşın başlamasından bu yana hem El Kaide hem de Husi milisleri bölgedeki faaliyetlerini genişletmeye çalışıyor.

Bölgede kaos çıkarmayı amaçlayan milis hareketleri olduğuna dair çıkan haberler üzerine son zamanlarda güvenlik önlemleri artırıldı.