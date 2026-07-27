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Pakistan-Katar arabuluculuk görüşmesi

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İran ile ABD arasındaki müzakerelerin arabulucusu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Rıza Nakvi, Katar İçişleri Bakanı Halife bin Hamed Al Sani ile Katar’ın başkenti Doha’da bir araya gelerek bölgesel gelişmeleri görüştü.

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin arabulucusu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Rıza Nakvi, Katar İçişleri Bakanı Halife bin Hamed Al Sani ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelerek bölgesel gelişmeleri görüştü.

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in yakın çalışma ekibinde yer alan Nakvi, son dönemde İran ile ABD arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik girişimlerde aktif rol üstlenen isimler arasında bulunuyor.

Nakvi, haziran ayında İran ve Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği temaslar kapsamında bölgesel aktörlerle görüşmeler yaparak İslamabad'ın arabuluculuk çabalarına katkı sağlamıştı.

Pakistan ve Katar, İran ile ABD arasındaki gerilimin azaltılmasında arabulucu rolü üstlenmiş ve taraflar arasında diyalog kanallarının açık tutulmasına yönelik girişimlerde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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