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Gazze'deki soykırıma karşı çıkan ABD'li asker kendini ateşe verdi

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ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, Gazze'deki soykırıma karşı çıkmak için İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kendini ateşe verdi. Hastaneye kaldırılan ve ağır yaraları nedeniyle durumu kritik olan askerin servis edilen görüntülerde üst üste nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırdığı görülüyor.

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell'un protestosu ve kendini ateşe verdiği anda çekilen görüntüler sosyal medyaya yayıldı. Görüntüde, kamuflaj giyen Bushnell, kendisini ABD Hava Kuvvetlerinde aktif olarak çalışan asker olarak tanımlıyor ve "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim." ifadesini kullanıyor.

"ŞİMDİ ŞİDDETLİ BİR PROTESTO DÜZENLEYECEĞİM"

İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nin önüne yürüyen Bushnell, "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerinin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil." şeklinde konuşuyor.

Gazze'deki soykırıma karşı çıkan ABD'li asker kendini ateşe verdi

GAZZE'DEKİ SOYKIRIMA KARŞI ÇIKMAK İÇİN YAPMIŞ

İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin önünde kendini ateşe veren kişinin ABD Hava Kuvvetlerinde asker olduğu ve protestoyu Gazze'de soykırıma karşı çıkmak için gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

NEFESİ KESİLENE KADAR "FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK" DİYE BAĞIRDI

Büyükelçiliğin önüne gelen Bushnell, başından aşağı benzin döküyor ve kendini ateşe verdikten sonra, üst üste nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırıyor. Büyükelçilik polisinin "Size yardımcı olabilir miyim?" dedikten sonra "Yere yat" şeklindeki sözleri duyulan görüntülerde, diğer polisin, "Silaha değil yangın söndürücüye ihtiyaç var." ifadesi yer alıyor.

Gazze'deki soykırıma karşı çıkan ABD'li asker kendini ateşe verdi

"YANGINI ÜNİFORMALI GİZLİ SERVİS ELEMANI SÖNDÜRDÜ"

Washington İtfaiye ve Acil Sağlık Hizmeti yetkilisinden edindiği bilgide, ihbarın Washington İtfaiye ekibine yerel saatle 13.00 civarında yapıldığı bildirilmişti. İhbarda, İsrail'in Washington Büyükelçiliği binasının önünde, yetişkin bir erkeğin kendini ateşe verdiğinin kaydedildiğini aktaran yetkili, "Olay yerine ulaştığımızda, üniformalı gizli servis personeli tarafından yangının söndürüldüğünü gördük" açıklamasında bulunmuştu.

DURUMU KRİTİK

Kendisini ateşe veren kişinin, bölge hastanesine kaldırıldığını ve ağır yaraları nedeniyle durumunun kritik olduğunu söyleyen yetkili, bu kişinin kimlik bilgileri ya da bağlantıları hakkında detay paylaşmamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (3)

Anonim:

Enayi

8
22
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GÖRÜNMEZ ADAM:

Helal olsun sana asker Allah seni Müslümanlıkla ödüllendirsin insallah ama gerçekten Müslümanlık

19
6
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İTİBAR FANİ:

yani diyelim ki: adam şimdi veya daha sonra öldü. adam sırf bu hareketinden dolayı cennete girebilir. Müslüman olmasa bile... 5 vakit namazımı da kılarım.

yanıt0
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