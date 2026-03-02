Haberler

ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir Haber Videosunu İzle
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ordusu, İran'a yönelik operasyonun başlangıcından bu yana bir askerin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 4'e yükseldiğini açıkladı. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, "Kayıplarımız artabilir" dedi.

  • ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, ABD'nin İran ile savaşta 4 askerini kaybettiğini açıkladı.
  • ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, kayıpların artabileceğini belirtti.

İsrail ve ABD'nin, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırı sonrası başlayan savaş 3. gününde sürüyor. İran misilleme olarak çok sayıda Körfez ülkesinde ABD üslerini hedef alıyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından dün yapılan açıklamada 3 ABD askerinin öldüğü, 5'nin ise ağır yaralandığı bildirilmişti. Yapılan son açıklamada, İran'ın ilk saldırıları sırasında ağır yaralanan dördüncü askerin, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, "Kayıplarımız artabilir" dedi.

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

"Bu tek gecelik bir operasyon değil. Daha fazla kayıp vermeyi bekliyoruz. Bu büyük bir muhabere operasyonu" ifadelerini kullanan Caine, operasyonun yeşil ışığını ABD Başkanı Trump'ın gecikme olmaksızın verdiğini ve ilk ateşlenen füzelerin Tomahawk olduğunu söyledi. 100'den fazla Amerikan hava aracının operasyonda yer aldığını söyleyen ABD Genelkurmay Başkanı, siber saldırılarla bölgede iletişimin engellendiğini açıkladı. Caine, bölgede operasyonların devam edeceğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Resmi açıklama geldi: İşte ABD'ye ait 3 uçağı düşüren ülke
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı

Dünya şokta! Bugün savaşa katıldılar, askeri faaliyetleri yasaklandı
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHüseyin Can:

Yalan makinesine bağlasan dayanmaz bunlara

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdelil_deniz1:

allahım amerikanın yıkılışını görelim amin????????

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Aminnnnnn

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıdoğan doygun:

hadi inşallah

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNur Zo:

inşallah

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliyev'in İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun pek hoşuna gitmeyecek

İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun hoşuna gitmeyecek
Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha

Fenerbahçe'de "Şampiyonluk gitti" dedirten gelişme
Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı

Jhon Duran'dan sonra Kolombiya'dan bir yıldız daha geliyor
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Herkes İsmail Yüksek'in hareketini konuşuyor

Herkes İsmail Yüksek'in hareketini konuşuyor
Savaş sürerken ABD ile İngiltere arasında gerilim! Trump, Starmer'ı sert eleştirdi

Savaş sürerken cephe karıştı! Trump'ı küplere bindiren karar
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu

Dünyanın korktuğu başına geldi! Nükleer tesis vuruldu
Aliyev'in İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun pek hoşuna gitmeyecek

İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun hoşuna gitmeyecek
Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha

Fenerbahçe'de "Şampiyonluk gitti" dedirten gelişme
Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı

Jhon Duran'dan sonra Kolombiya'dan bir yıldız daha geliyor