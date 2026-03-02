ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

İsrail ve ABD'nin, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırı sonrası başlayan savaş 3. gününde sürüyor. İran misilleme olarak çok sayıda Körfez ülkesinde ABD üslerini hedef alıyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından dün yapılan açıklamada 3 ABD askerinin öldüğü, 5'nin ise ağır yaralandığı bildirilmişti. Yapılan son açıklamada, İran'ın ilk saldırıları sırasında ağır yaralanan dördüncü askerin, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, "Kayıplarımız artabilir" dedi.

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

"Bu tek gecelik bir operasyon değil. Daha fazla kayıp vermeyi bekliyoruz. Bu büyük bir muhabere operasyonu" ifadelerini kullanan Caine, operasyonun yeşil ışığını ABD Başkanı Trump'ın gecikme olmaksızın verdiğini ve ilk ateşlenen füzelerin Tomahawk olduğunu söyledi. 100'den fazla Amerikan hava aracının operasyonda yer aldığını söyleyen ABD Genelkurmay Başkanı, siber saldırılarla bölgede iletişimin engellendiğini açıkladı. Caine, bölgede operasyonların devam edeceğini söyledi.

