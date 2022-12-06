ABD Genelinde Artan Solunum Yolu Hastalıkları Hastaneler Üzerindeki Baskıyı Artırdı

CDC verileri, bu sezon solunum yolu hastalığı nedeniyle ayakta hasta muayenelerinin yüzdesinin, en az 2017-2018'den bu yana diğer tüm sezonları önemli ölçüde geride bıraktığını gösterdi.

Bir sağlık görevlisi, ABD'nin New York kentindeki bir hastanede ziyaretçilerin ateşini ölçüyor, 13 Aralık 2021. (Fotoğraf: Wang Ying/Xinhua)

CDC verileri, bu sezon solunum yolu hastalığı nedeniyle ayakta hasta muayenelerinin yüzdesinin, en az 2017-2018'den bu yana diğer tüm sezonları önemli ölçüde geride bıraktığını gösterdi.

LOS ANGELES, 5 Aralık (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nde Kovid-19, grip ve solunum sinsityal virüsü (RSV) dahil olmak üzere solunum yolu hastalıklarındaki artış yüzünden hastaneler üzerindeki baskı daha da arttı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre mevsimsel grip aktivitesi yüksek ve ülke genelinde artmaya devam ediyor.

CDC verilerine göre, 26 Kasım'da sona eren haftada toplam 47 ABD yetki bölgesinde "yüksek" veya "çok yüksek" grip aktivitesi yaşandı. Bu rakam bir önceki hafta 36'ydı. Hafta boyunca ülke genelinde yaklaşık 20.000 kişi grip nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

CDC'ye göre, ABD'de bu sezon şimdiye kadar en az 8,7 milyon kişi grip hastalığına yakalandı, 78.000 kişi hastaneye kaldırıldı ve 4.500 kişi hayatını kaybetti.

Bunların arasında toplam 14 pediatrik grip ölümü de bildirildi.

CDC verileri, bu sezon solunum yolu hastalığı nedeniyle ayakta hasta muayenelerinin yüzdesinin, en az 2017-2018'den bu yana diğer tüm sezonları önemli ölçüde geride bıraktığını gösterdi.

Sağlık yetkilileri, ABD'de birçok kişinin normal faaliyetlerine döndüğü ilk kış olması nedeniyle ülkede normalden daha kötü bir grip mevsimi beklenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

CDC, gripten korunmak için 6 aylık ve daha büyük herkesi yılda bir kez grip aşısı olmaya çağırdı.

CDC, "Aşı, enfeksiyonu önlemeye yardımcı olur. Ayrıca aşılanan ancak yine de grip hastalığına yakalanan kişilerde ciddi sonuçları önleyebilir" dedi.

Sağlık uzmanları, Kovid-19 devam ederken ve grip ve RSV vakaları artarken ülkenin karşı karşıya olduğu "üçlü salgın" konusunda uyarıda bulundu.

En son CDC verilerine göre, ABD'de kış mevsiminde Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısı da yeniden yükseldi.

ABD'nin Virginia eyaletinde yer alan Arlington'daki Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'ndaki terminallerden geçen yolcular, 14 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ting Shen/Xinhua)

Ülkede 29 Kasım'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre yüzde 17,6 artışla günde ortalama 4.200 kişi Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Washington Post veri takibine göre, geçen hafta Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı 35.000'in üzerine çıkarak üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Uzmanlar, milyonlarca Amerikalının seyahat edip biraraya geldiği tatil toplantılarının koronavirüsün en çok yayıldığı zaman olduğunu söyledi.

Amerikan Hastaneler Birliği'nden Nancy Foster, "Bir veya iki hafta içinde RSV veya grip gördüğümüzden çok daha fazla Kovid hastası görebiliriz, ancak asıl endişe, hepsinin birden hastanelere akışıyla bu çok hasta insanlara bakma kapasitesinde gerçekten stres oluşması" dedi.

RSV yaygın ve tipik olarak hafif bir virüs, ancak milyonlarca çocuğa bulaşıyor. Çocuk vakalarındaki artış, pediatri hastanelerinin hastalarla dolup taşmasına neden oldu.