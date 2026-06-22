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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, BAE, Kuveyt ve Bahreyn'i ziyaret edecek

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 23-25 Haziran'da BAE, Kuveyt ve Bahreyn'i ziyaret edeceği, görüşmelerde İran mutabakatı ve Körfez güvenliğinin ele alınacağı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Bahreyn'i ziyaret edeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rubio'nun 23-25 Haziran'da BAE, Kuveyt ve Bahreyn'e gideceği belirtildi.

Açıklamada, Rubio'nun ziyaretinin gündeminde, İran ile varılan mutabakat, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli, serbest ve tam geçiş, bölgede güvenlik ve istikrar gibi konuların olacağı aktarıldı.

Rubio'nun Bahreyn'de Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile bir araya gelerek, bölgedeki ortak önceliklerini ele alacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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