ABD'den zeytin hasadına gelen Filistinli, Batı Şeria'da tarlasına ulaşamadı

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ABD vatandaşı Filistinli Nebihe Cebbare, zeytin hasadı için yurduna döndüğünde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından tarlalarına ulaşması engellendi, çocuklarıyla beraber saldırıya uğradı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı sezonu sofralık zeytinlerin toplanmasıyla 20 Eylül'de başlarken, zeytinyağı için ayrılan ürünlerin hasadı 15 Ekim'de başlıyor.

En önemli tarım sezonlarından biri kabul edilen bu dönem, binlerce Filistinli aile için temel geçim kaynağını oluşturuyor.

Ancak İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları, Filistinli çiftçilerin arazilerine ulaşmalarını ve ürünlerini toplamalarını engelliyor.

Filistinli sivil toplum örgütleri raporlarına göre, zeytin hasat sezonlarında İsrail ordusu ve yerleşimcilerin gerçekleştirdiği saldırı sayısında yıllara göre artış görüldü. Buna göre saldırı sayısı 2022'de 136 iken 2023'te 333'e, 2024'te 407'ye, 2025'te ise 441'in üzerine çıktı.

Batı Şeria'da bu ay zeytin hasadını hedef alan 136 saldırı düzenlendi

Filistin Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nden son yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da ekim ayının başından bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından zeytin hasadı sezonuyla bağlantılı 136 saldırı ve ihlal gerçekleştirildiğini bildirildi.

Bu kapsamda saldırıların 92'si, doğrudan zeytin toplayan çiftçileri hedef aldı veya onların arazilerine erişmelerini ve meyve toplamalarını engelledi. Ayrıca ürün hırsızlığı ve zeytin ağaçlarına zarar verme gibi 44 saldırı daha kaydedildi.

Darp, topraklarından zorla çıkarma, tehdit, ateş açma, göz yaşartıcı gaz kullanımı, alıkoyma, ürünlerin ve hasat ekipmanlarının çalınması ile ağaçlara zarar verilmesi gibi çeşitli ihlalleri içeren bu saldırılar, çiftçilere fiziki ve maddi zarar verirken topraklarına erişimlerini kısıtlıyor ve sezonu tamamlamalarını engelliyor.

ABD'den geldi ama tarlasına gidemedi

Tarlalarındaki ürünü toplamak için 3 gün önce ABD'den dönen Filistinli Nebihe Cebbare de İsrailliler tarafından engellenen yüzlerce Filistinliden biri.

Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Turmusaya beldesinde bulunan tarlalarında ürünleri toplamak için binlerce kilometre uzaklıktan gelen ABD vatandaşı Cebbare, iki adım ötedeki tarlasına ulaşamadı.

İsrailliler tarafından engellenen Cebbare, bir de çocuklarıyla beraber saldırıya uğradı.

AA muhabirine konuşan Cebbare, umutlarla geldiği öz yurdunda yaşadığı üzüntüyü anlattı.

Cebbare, "Burası benim toprağım, bu ağaçları kendi ellerimle diktim. Sırf zeytin hasadı için yurt dışından geldim ama topraklarıma ulaşmamı engellediler." dedi.

Tarlalarına gitmek istediklerinde yaklaşık 50 İsraillinin önlerini kestiğini anlatan Cebbare, "Tarlalara giderken, İsrailliler bize saldırdı ve geri dönmek zorunda kaldık. Bununla yetinmeyip bizi takip ettiler, çocuklarıma saldırdılar, aracımızdan eşyalarımızı çaldılar." diye konuştu.

İsrail askerleri saldırganları koruyor

Yaklaşık 2 saat tarlalara ulaşmak için beklediklerini ancak sonuç alamadıklarını söyleyen Cebbare, olay yerindeki İsrail askerlerinin, saldırıya uğrayan Filistinliler yerine saldırganları koruduğunu söyledi.

Cebbare, "İsrail askerleri, sadece seyretmek için buradalar. İsrailli yerleşimcileri koruyorlar, saldırıya uğrayan bizi değil. Eğer öyle olsaydı saldırganları buradan uzaklaştırırlardı." dedi.

Filistinli kadın, tüm engellemelere ve saldırılara rağmen topraklarına bağlı olduklarını vurguladı.

İsrail makamlarına haber vermelerine rağmen engelleniyorlar

Cebbare, Turmusaya'da tarlasına ulaşımı engellenen tek Filistinli değil, her gün onlarca çiftçi hasat yapacağı arazilere gidemiyor.

Turmusaya Belde Meclisi Üyesi Avad Ebu Semre, Filistinli çiftçilerin İsrail makamlarıyla iletişime geçip tarlalarına gideceklerini bildirmelerine rağmen engellendiklerini söyledi.

Çiftçilerin hasat için sabahın erken saatlerinde yola düşmelerine rağmen tarlalarına ulaşamadıklarını ifade eden Ebu Semre, tarlaların Batı Şeria'nın "C" bölgesinde olduğunu aktardı.

Geçici bir düzenleme olması öngörülen 1995 tarihli 2. Oslo Antlaşması uyarınca Batı Şeria A, B ve C olmak üzere üç bölgeye ayrılırken, "A" bölgesinin kontrolü tamamen Filistin'e, "B" bölgesinin sivil idaresi Filistin'e ve güvenliği İsrail'e devredildi.

Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan "C" bölgesinin idaresi ve güvenliği tamamen İsrail'e bırakılmıştı.

Özellikle "C" bölgesinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlileri kaçırıp alıkoyarak, darbederek ve silahla tehdit ederek korku ve şiddet yoluyla topraklarından uzaklaştırmaya çalışıyor.

Kaynak: AA