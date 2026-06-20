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İsrail Basını: Abd, İsrail Ordusunun Lübnan'ın Güneyinden Çekilmesine Yönelik Bir Plan Hazırladı

İsrail Basını: Abd, İsrail Ordusunun Lübnan'ın Güneyinden Çekilmesine Yönelik Bir Plan Hazırladı
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ABD, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki güvenlik bölgesinden kısmen çekilmesini öngören bir pilot plan hazırladı. Plan, Lübnan ordusunun bölgeye konuşlanmasını ve Hizbullah'ın uzaklaştırılmasını hedefliyor. Önümüzdeki hafta Washington'da yeni bir müzakere turu düzenlenmesi bekleniyor.

KUDÜS, 20 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde kontrol altında tuttuğu güvenlik bölgesinden kısmen çekilmesini öngören bir pilot plan hazırladığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın cuma günkü haberine göre plan, Lübnan ordusunun halihazırda İsrail'in kontrolünde bulunan bölgelere konuşlanmasının önünü açmayı ve Hizbullah'ın bu bölgelerden uzaklaştırılmasını sağlamayı hedefliyor.

Haberde önümüzdeki hafta Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yeni bir müzakere turunun düzenlenmesinin beklendiği belirtilerek, söz konusu görüşmelerde pilot plan kapsamına alınacak belirli bölgelerin netleştirileceği aktarıldı.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun cuma günü yaptığı açıklamada "güvenlik bölgesindeki" İsrail varlığının "gerektiği sürece" devam edeceğini vurguladığı, ancak ABD destekli girişim uyarınca geri çekilme olasılığı bulunan bölgelerin şimdiden değerlendirilmeye başlandığı kaydedildi.

İsrailli üst düzey bir askeri yetkilinin, İran'ın yakın müttefiki Hizbullah'ı etkisiz hale getirmeye çalışan İsrail için bu hamlenin, Lübnan politikasında köklü bir değişime yol açıp açmayacağının kilit öneme sahip bir soru olduğu şeklindeki ifadelerine de yer verildi.

Kaynak: Xinhua
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