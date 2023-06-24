ABD'den emekli Dünya Bankası uzmanı Gönen'de kayboldu

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Çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Gönen Arama Kurtarma Derneği Başkanı Kadir Akbulut, "Cumartesi günü saat 08.30 sıralarında vatandaşımız kaybolmuş. Bize saat 11.00 civarı ihbar geldi. Biz de hemen bölgeye çıktık ve arama çalışmalarına başladık. Jandarma ekipleri, STK'lar, gönüllüler, köylüler, komando timi, Artemea Yürüyüş Grubu hepsi sahadalar. Bugün yaklaşık 60 kişilik ekip sahada. Hep beraber arama çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün 8'inci gün. Bugüne kadar herhangi bir iz bulamadık. Komple bölgeyi taradık, tekrar tarıyoruz. Dronla bölgeler tarandı. Kuyular, göletler tarandı. Dağlık bölgeyi bir kez daha tarıyoruz. Aramaları sonlandırmadık. Sahada çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.