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ABD'de ağır kış şartları nedeniyle 6 günde 40 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce uçuş iptal edildi

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Kış şartlarının etkili olduğu ABD'de 6 gün içinde 40 kişi hayatını kaybetti. Aralıksız kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle donma riskinin her saniye arttığı ABD'de bugün 1090 uçuş iptal edilirken, 3 eyalette toplam 95 bine yakın kişi elektriksiz kaldı. Ülke basının servis ettiği görüntüler film sahnelerini aratmıyor.

ABD'nin bazı eyaletlerinde etkili olan kış şartları nedeniyle 6 günde 40 kişi hayatını kaybetti. Aralıksız kar yağışı ve soğuk hava dalgası Tennessee, New York, Arkansas, Kansas, Oregan ve Mississippi eyaletlerinde ölümlere yol açtı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 40'A YÜKSELDİ

Ülkenin çeşitli bölgelerindeki 6 eyaleti etkisi altına alan aralıksız kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle 12 Ocak'tan bu yana, Tennessee, New York, Arkansas, Kansas, Oregan ve Mississippi eyaletlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a yükseldiği bildirildi. Tennessee'de Sağlık İdaresi ve yerel yetkililer tarafından toplam 7 kişinin öldüğü belirtilirken, diğer 5 eyalette de 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD'de kış şartları nedeniyle 6 günde 21 kişi hayatını kaybetti

75 SANTİMETREDEN FAZLA KAR YAĞDI

Meteoroloji servisleri, New York'un Canada sınırındaki Buffalo kenti civarında 75 santimetreden fazla kar yağdığını, araçla seyahatin neredeyse imkansız hale geldiğini, karla karışık rüzgarın hızının ise yer yer saatte 65 kilometreye kadar çıkacağını bildirdi.

ABD'de kış şartları nedeniyle 6 günde 21 kişi hayatını kaybetti

1090 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Ülkenin orta kesimlerinde soğukların cuma gününe kadar tehlikeli seviyelere geri döneceği ve donma riskini artıracağı belirtildi. Uçuş trafiğini takip eden FlightAware sitesine göre, ABD'de bugün 1090 uçuş iptal edildi, 4 bin 221 uçuş ise gecikmeli yapıldı.

ABD'de kış şartları nedeniyle 6 günde 21 kişi hayatını kaybetti

95 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

ABD'deki elektrik kesintisi istatistiklerine yer veren Poweroutages sitesi de kış şartları nedeniyle bugün ülkenin üç eyaletinde toplam 95 bine yakın kişinin elektriksiz kaldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (23)

VATOZZ:

Rabb'im müslümanları unutturacak dert ver.

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Metin Yalcin:

Gani gani amin inşAllah ..

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osman kara kara:

beter olun!

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erman genç :

TUZ BUZ OLUN İNŞALLAH DÜNYANIN BAŞ BELASI MİLLET

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Cengizhan Çoban:

Beter olun diyorsunuz da ölenler genelde sokakta kalanlar veya fakir olanlardır..Bir de Amerika da çok fazla gösteri oldu İsraile karşı.. Beter olması gereken oradaki masumlar değil zalimler...Beddua ederken dikkat edin..Genele vurmayın..!!!

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mahmut:

Kısmen haklısında... Ama başka ülkelerde halkı kışkırtıp turuncu devrim arap baharı gibi milleti kendi devletine kışkırtan Amerika da halkın da siyonist abd yönetimine karşı ayaklanması gerekmez mi? Halk milyonarca dolar parayı iraile vereceğinize sokakta kalan kendi vatandaşımız için niye kullanmıyorsun diye sorması için gerekir

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Cabbar kar:

Daha çok ses çıkarsınlar. Sesiz kalmasın.

yanıt0
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HALİS ER:

Çok şükür

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murat dural:

Allah'ın sopası yok derler!

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serdar turan:

ABD şeytanın yönettiği,üst kademesinin şeytana taptığı, dünyaya fitne saçan ve kan gölüne çeviren terörist ve insanlık suçu işleyen pislik iğrenç teşkilat. burada şeytan amacına ulaşmıştır...

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