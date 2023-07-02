ABD'de emekli olan ve Balıkesir'de kaybolan yaşlı adamın arama çalışmaları sürüyor

ABD'de Dünya Bankası'nda çalıştıktan sonra emekli olan ve tatil için Balıkesir'e gelen Korhan Berzeg'in kaybolması üzerine yapılan arama çalışmaları 17. gününde de devam ediyor. Berzeg'in kaybolduğu değerlendirilen ormanda 60 kişilik ekip, 2 kadavra arama köpeği ile İHA ve termal kameralı dronlarla arama yapıyor.

ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla bölgeye, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), STK'lar ve köylüler ile çevre illerden gelen sivil arama kurtarma ekipleri ve Bursa'daki dağcı grupları da katıldı.

Korhan Berzeg'in köpeğiyle birlikte Tırnavo Mahallesi'nde görüldüğü ihbarları üzerine arama kurtarma ekipleri, mahalleyi çembere aldı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran jandarma ekipleri, bölgedeki çok sayıda güvenlik kamera görüntüsünü inceledi. Yapılan incelemelerin ardından köpeğiyle birlikte gezen bir kişi tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, köpeğiyle gezen kişinin başka biri olduğunu, Berzeg'in bölgede görülmediğini saptadı. Arama çalışmaları, Berzeg'in kaybolduğu Armutlu Mahallesi'ndeki ormanda devam ediyor. Ekipler, gelen ihbarların hepsini değerlendirip, arama çalışmalarını ormanda özel eğitimli köpekler, İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlarla sürdürüyor.