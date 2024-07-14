Üye Girişi
Haberler

ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de, Texas'ın başkenti Austin, Idaho'nun başkenti Boise, Ohio'daki Dayton ile Georgia'daki Columbus kentleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı.

ABD'de Texas, Idaho, Ohio ile Georgia eyaletlerindeki bazı kentlerin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdıkları bildirildi.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesinden (TASC) yapılan açıklamada, TASC'ın girişimleriyle, Texas'ın başkenti Austin, Idaho'nun başkenti Boise, Ohio'daki Dayton ile Georgia'daki Columbus kentlerinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdığı belirtildi.

ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı

TASC Başkanı Avukat Seyit Şahin, kentlerin "tanıma beyannamelerini" teslim aldığını ifade ederek, ABD'nin başkenti Washington Belediyesi ve Maryland eyaletine bağlı Baltimore Belediyesinin, geçen sene 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdığını hatırlattı.

ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı

ŞU ANA KADAR TOPLAM 6 EYALET 15 TEMMUZ'U TANIDI

ABD'de şu an toplam 6 eyaletin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdığını ifade eden Şahin, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden memnun olduğunu aktardı. Şahin, "Türk-Amerikan toplumu olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Özellikle Texas eyaletinin FETÖ'nün en fazla sayıda okuluna ev sahipliği yaptığı düşünüldüğünde, bu kararların önemi daha da artıyor." dedi. Avukat Şahin "Türkiye ve ABD'nin uzun yıllardır NATO müttefikliği bulunuyor. NATO Zirvesinde Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) ve ABD Başkanı (Joe Biden) bir araya geldi. İki liderin görüşmesinden olumlu bir tablonun ortaya çıkması ilişkileri de bundan sonraki süreçte olumlu etkileyecek." şeklinde konuştu.

ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı

Öte yandan ABD'nin başkenti Washington Belediyesi ve Maryland eyaletine bağlı Baltimore Belediyesi, 14 Temmuz 2023'te bir ilke imza atarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanımıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Demokrasi 15 Temmuz Idaho Ohio Dünya Güncel Haberler

Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu

Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu

 EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu

EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu

 Trafikte tartıştığı 3 kişiyi döve döve hastanelik etti: Ufak bir sürtüşme yaşandı

Trafikte tartıştığı 3 kişiyi döve döve hastanelik etti: Ufak bir sürtüşme yaşandı

 ABD Başkanı Biden'dan Trump'a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek

ABD Başkanı Biden'dan Trump'a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek
500

Yorumlar (1)

Ben bilmemm:

15 temmuzda ne oldu ki ? Minik bir tiyatro sergilendi sadece .

1
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title